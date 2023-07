Invasione di ratti, l’esperto: “Genova è la città peggiore d’Italia” ma il focus sul centro storico inizia a dare risultati

Genova. “Genova è la peggiore città italiana per quanto riguarda la presenza di ratti da un punto di vista urbanistico, quella che portiamo avanti è una vera battaglia”. Lo ha detto, durante la commissione consiliare sul tema, questa mattina a palazzo Tursi, Giorgio Chiaranz, esperto di fauna urbana e vicepresidente della cooperativa Il Rastrello. E’ lui, insieme a Stefano Ferretti, a portare avanti da qualche tempo una sperimentazione chiamata “progetto SfRatto”, concentrata sul centro storico cittadino e basata su una mappatura dei punti critici, sulla chiusura di buchi e tane, esche, dispositivi che producono microscosse sismiche e tombini-trappola con chiusure basculanti in grado di fare entrare i topi ma non farli uscire.

“I commercianti della zona ci hanno ringraziato, dicono che non hanno mai visto così pochi ratti”, ha detto Chiaranz all’aula della commissione. Il problema è che i topi non sono solo in una piccola frazione del centro storico ma in tutta la città. E come hanno spiegato i tecnici dell’ufficio Animali critici del Comune “la loro uscita all’esterno è sollecitata, alimentata, dai tanti cantieri aperti in città”. Da quello del parcheggio a Portello, a quelli alla Foce, a quelli della metropolitana, “le vibrazioni spingono i topi ad allontanarsi e a migrare altrove”.

A inizio giugno il caso limite della scuola materna Tollot in salita degli Angeli a San Teodoro, dove i bambini sono stati costretti a cambiare plesso per via dell’invasione di ratti. Ma una situazione simile si era vissuta anche alla Media Don Milani a Castelletto. Disagi che avevano portato, appunto, i consiglieri comunali a chiedere una commissione in cui affrontare il tema.

L’assessore all’Ambiente Matteo Campora ha spiegato che la derattizzazione ordinaria è eseguita su tutto il territorio comunale secondo programma, “mentre gli interventi straordinari sono sulla base delle segnalazioni dei municipi”. L’esperimento SfRatto per ora riguarda solo i “caruggi” ma “stiamo valutando di estendere questo focus specifico in altri quartieri, ovviamente bisogna valutare i costi, che non sono irrisori”, continua Campora.

Secondo quanto emerso in commissione anche la diffusione dei nuovi bidoni Amiu anti-intrusione dovrebbe migliorare le cose. “Difficilmente i topi riescono a introdursi nei nuovi cassonetti ma è necessario che il cittadino non faccia l’errore di lasciare i sacchetti fuori dalle campane”, aggiunge l’assessore.

Intanto nelle ultime settimane il Comune ha presentato la “squadra anti-topi”, ovvero un servizio straordinario di derattizzazione affidato per due anni per intervenire in maniera rapida su tutti i casi più difficili e urgenti, ovunque essi si verifichino all’interno di edifici nella disponibilità della pubblica amministrazione.

“Fra i compiti istituzionali della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, Manutenzione e Verde Pubblico, già Direzione Facility Management, è compreso anche quello di garantire il servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione da animali ed insetti infestanti presenti in l cali ed aree di pertinenza di edifici comunali in Genova – si legge nella determina dirigenziale – per l’esecuzione del servizio in argomento, è necessario avere a disposizione uno strumento attuativo flessibile che consenta l’esecuzione di azioni immediate in caso di necessità non preventivamente definibili”.

Visto l’importo sotto soglia rispetto a quanto previsto la normativa europea si potrà attivare attraverso la procedura negoziata sulla piattaforma Mepa, vale a dire il ‘mercato’ delle pubbliche amministrazioni.