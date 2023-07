Infiltrazioni al San Martino, Garibaldi (Pd): “La giunta non ha soluzioni”. Gratarola: “Non è vero, lavori già iniziati”

Genova. “Siamo di fronte a un’emergenza di edilizia sanitaria confermata anche dall‘allagamento del pronto soccorso del San Martino, avvenuto circa due settimane fa. Lascia perplessi la risposta vaga e approssimativa dell’assessore Gratarola alla mia interrogazione, che derubrica la questione a un ‘è andata così, le cose si usurano e si rompono’. Credo invece che siamo di fronte a una situazione di massima gravità: stiamo parlando del principale ospedale ligure e nel caso specifico, di un reparto delicato come quello di rianimazione del pronto soccorso”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulle infiltrazioni d’acqua presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino lo scorso 30 giugno.

“Non è normale che siano bastati 80 millimetri di pioggia, caduti in un paio d’ore, con allerta gialla, a mandare in crisi il principale pronto soccorso della Liguria. Cosa sarebbe avvenuto se ci fosse stata una quantità di pioggia da allerta rossa, come purtroppo spesso nel nostro territorio accade? A questo la giunta non ha una soluzione e non ha un piano per intervenire. Dalla risposta di Gratarola è chiara la mancanza di una pianificazione di interventi previsti per evitare che quanto successo al Pronto soccorso non si ripeta per altri reparti o ospedali”,

“Ricordiamo che ad oggi i fondi per le manutenzioni degli ospedali sono stati tagliati di 14 milioni per compensare i fondi mancanti del Pnrr per le case di comunità, per un calcolo sbagliato da parte della Regione. Non sappiamo ancora se quei fondi saranno in qualche modo recuperati, ma sappiamo che gli edifici ospedalieri liguri hanno bisogno di manutenzione, ma ad oggi si interviene solo in emergenza”, conclude Garibaldi.

“Nessuna risposta vaga, ma un resoconto puntuale di un fatto per fortuna isolato in un contesto generale di impegno al continuo miglioramento delle strutture sanitarie”. Così l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola replica alle parole di Garibaldi.

“Premettendo che i disagi per i pazienti sono stati limitati e che attualmente il pronto soccorso funziona a pieno regime grazie alle soluzioni approntate dalla direzione del policlinico – dichiara l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – si evidenzia che, una volta individuato il problema nel manto di impermeabilizzazione a copertura del tetto dell’edificio, i lavori sono prontamente iniziati per arrivare al totale ripristino previsto per la fine di agosto. Per efficientare l’intervento, la direzione del policlinico ha poi deciso di anticipare i lavori di compartimentazione e adeguamento antincendio della stessa struttura. E questo fatto, contrariamente a quanto afferma il consigliere, conferma come la pianificazione degli interventi di adeguamento sia all’attenzione continua della direzione generale del San Martino così come delle altre realtà ospedaliere liguri”.

“E’ bene poi ribadire, come abbiamo avuto occasione già di dichiarare più volte, che non vi è alcun taglio di 14 milioni di euro alle manutenzioni agli ospedali come il consigliere di opposizione erroneamente afferma – aggiunge l’assessore Gratarola – La cifra da lui indicata si riferisce alla manovra di rimodulazione finanziaria di alcuni interventi del PNRR Missione 6 Salute di Regione Liguria, come approvata con la Delibera di Giunta Regionale 516/2023 che ridistribuisce 14.684.000 euro di ex articolo 20 e 1.408.000 di risorse regionali per un totale di 16.091.011 euro, sviluppata a seguito di una preventiva condivisione con il Ministero della Salute. L’utilizzo delle risorse ex art. 20 L. 67/1988 previsto da tale manovra, nel quadro complessivo delle risorse disponibili per la Liguria, non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi strategici e prioritari individuati dalla programmazione regionale degli investimenti in sanità. In altre parole l’utilizzo di questi stanziamenti non porta al definanziamento di opere già previste dall’ ex articolo 20 ed è reso possibile grazie all’impiego di risorse finanziarie resesi disponibili con un aggiornamento degli atti di programmazione sanitaria”.