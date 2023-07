Incontro in Regione con il direttore uscente e quello nuovo della capitaneria di porto

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi gli ammiragli Piero Pellizzari e Sergio Liardo.

Pellizzari, a partire dal 7 luglio, entrerà in carica come Direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, andando a sostituire proprio Liardo, in carica dal giugno 2021, che andrà a ricoprire la carica di vicecomandante generale del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

“Voglio ringraziare l’ammiraglio Liardo per il proficuo lavoro portato avanti nella nostra regione in questi anni, e fare all’ammiraglio Pellizzari i migliori auguri per l’importante incarico che andrà a ricoprire”, ha detto Toti.