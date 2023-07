Motociclista morto in sopraelevata, disposta l’autopsia. Al vaglio i filmati delle telecamere

Genova. Proseguono le indagini sull’incidente in cui è morto Enrico Gambino, l’uomo di 42 anni che il pomeriggio di martedì ha perso il controllo della moto con cui stava percorrendo la sopraelevata andando a schiantarsi contro il guardrail.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale hanno già effettuato i rilievi nella giornata di martedì, in cui la carreggiata direzione ponente è rimasta chiusa per diverse ore proprio per le operazioni di soccorso e accertamento della dinamica. Dalle prime ricostruzioni, Gambino avrebbe perso il controllo autonomamente e nessun’altra auto sarebbe coinvolta: l’ipotesi primaria è che il 42enne abbia avuto un malore e per questo abbia perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi.

La procura ha già ricevuto una prima informativa e ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. L’uomo è stato anche sottoposto, come da prassi, ad alcol test, che è risultato di 0,5 l/g. Tra gli altri elementi al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero fornire informazioni aggiuntive su cosa sia effettivamente accaduto in quei pochi istanti in cui la moto è andata a sbattere contro il guardrail.

La notizia della morte di Gambino, intanto, ha lasciato sotto choc un’intera comunità. L’uomo, sposato e padre di due bambini piccoli, era dipendente di una ditta specializzata in informatica e viveva a Sestri Ponente. Familiari e amici, paralizzati dal dolore e dall’incredulità, attendono il via libera dalla procura per poter organizzare i funerali.