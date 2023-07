Incidente in A10, scontro tra due auto: mamma e bimbo di 3 anni in ospedale, traffico in tilt

Genova. Traffico bloccato questa mattina sull’autostrada A10 in direzione Genova a causa di un incidente avvenuto alle 9.45 poco prima del casello di Genova Ovest.

A scontrarsi, per cause da accertare, sono state due auto. Sono rimasti feriti una donna di 35 anni e un bambino di tre anni, provenienti dalla Valle d’Aosta. Entrambi hanno riportato un trauma cranico, ma da quanto si apprende non sono in gravi condizioni.

Per loro è scattato il trasporto in ospedale in codice giallo all’ospedale Gaslini, dove è stata assistita anche la madre.

A causa dell’incidente si sono formati 5 chilometri di coda. L’uscita consigliata è Genova Aeroporto.

Sul posto la polizia stradale, i volontari del soccorso della Fiumara e l’automedica del 118.