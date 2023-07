Incidente in A10, quattro mezzi coinvolti e tre feriti: colpa di una macchia d’olio. Traffico nel caos in città

Genova. Quattro veicoli sono stati coinvolti questo pomeriggio in un incidente sull’autostrada A10 nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Savona. Tre persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave. Ma le conseguenze sul traffico sono pesantissime in tutta la città.

Dalle prime ricostruzioni, i veicoli – tre moto e un’auto – hanno perso il controllo a causa della presenza di olio meccanico sulla strada, disperso da un mezzo pesante in transito.

Sul posto le ambulanze della Croce Verde Pegliese e Praese e l’automedica del 118. Uno dei motociclisti, un uomo di trent’anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi, con alcuni traumi, gli altri due sono andati al pronto soccorso dell’Evangelico a Voltri per accertamenti ma hanno riportato principalmente escoriazioni.

Si registrano 3 chilometri di coda visto che il traffico, nel tratto interessato, transita su una sola corsia. Ma sono pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità urbana.

A causa dell’incidente s0no rimaste bloccate a cascata tutte le principali direttrici Levante-Ponente tra cui lungomare Canepa e la strada Guido Rossa, la Sopraelevata in direzione Ponente, la A7 e la A12 in direzione di Genova Ovest a causa della congestione del nodo di San Benigno.