Incendio al Santuario della Guardia, fiamme vicino ai ripetitori

Genova. Un vasto incendio di bosco è scoppiato nel primo pomeriggio di martedì nella zona del Santuario della Guardia.

Le fiamme sono divampate non distante dai ripetitori telefonici, e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e una decina di volontari dell’antincendio boschivo per le operazioni di spegnimento, che poco prima delle 17 erano ancora in corso. A supporto nelle operazioni anche l’elicottero.

Tra gli obiettivi dei soccorritori, oltre che contenere il fronte, anche evitare che le fiamme possano danneggiare i ripetitori. Accertamenti sono in corso sulle cause dell’incendio.