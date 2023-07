Genova. “Stanotte durante il turno di guardia ho assistito a un miracolo e sono tornato a casa arricchito, commosso”. Inizia così il racconto di Fabio Tarantino, medico strutturato dell’ospedale San Martino di Genova, uno dei dipendenti dell’ospedale che nella notte tra il 18 e il 19 luglio si è dato da fare, con sangue freddo e competenza, per mettere al sicuro i pazienti che si trovavano nei reparti coinvolti dall’incendio del terzo piano del Monoblocco.

In un lungo post, in cui non scende nei dettagli dell’accaduto né tantomeno dell’inchiesta aperta sul rogo da parte della procura di Genova, il medico ringrazia i colleghi, gli specializzandi, gli infermieri e gli operatori sanitari ma anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la direzione dell’ospedale per avere fatto in modo che l’episodio non si sia trasformato in una tragedia.

“Nessuno, tra i pazienti presenti e il personale medico-infermieristico ha riportato lesioni significative – scrive sui social, in un post aperto al pubblico e già condiviso e commentato da centinaia di persone – parlo di lesioni significative in modo asettico perché invece dal punto di vista meramente psicologico, ognuno di noi si porterà a casa questa notte, per molto tempo o per tutta la vita”.

“Voglio postare oggi per poter ringraziare chi ha reso possibile questo piccolo miracolo – aggiunge – grazie al personale tutto, ai tre medici strutturati (in questo, senza falsa modestia, inserisco anche il sottoscritto) con i medici in formazione, per un motivo molto semplice il fattore tempo“.

“In 15/20 minuti tutti i pazienti presenti erano in sicurezza… già evacuati nella zona sicura (seppur temporanea) del reparto, nonostante, credetemi, non è assolutamente facile spostare pazienti allettati, sedati, ventilati meccanicamente e spesso non stabili clinicamente”.

“Speciale grazie ai nostri infermieri, perché nonostante siano notoriamente sottopagati (basti vedere la media europea), spesso demansionati e spessissimo maltrattati perché loro sono l’interfaccia tra sistema sanitario e pazienti/parenti, nessuno di loro ha avuto il dubbio di tirarsi indietro o risparmiarsi”.

“Grazie a tutti coloro sono venuti a supporto… a cominciare dagli amici del punto di rianimazione corsi dal pronto soccorso, su per le scale con materiale per ventilare i pazienti critici e per aiutare a terminare l’evacuazione, ai colleghi e amici della Rianimazione M6, per farsi trovare pronti ad accogliere i nostri pazienti, ma non solo, per essere scesi direttamente a prenderli e ad aiutarci a metterli in sicurezza”.

“Grazie ai colleghi e amici del 112 per aver messo a nostra disposizione tutte le risorse possibili (grazie particolare a chi in queste ore sta diventando papà eppure ci ha messo pochi minuti ad arrivare per darci una mano, ma grazie anche a tutti i ragazzi delle pubbliche presenti). Grazie a tutti i vertici del policlinico, a partire dal direttore generale, la collega di direzione sanitaria, la primaria, la nostra responsabile di reparto, che ci hanno permesso di aprire il nuovo lato del terzo piano in tempi davvero record”.

“Grazie ai ragazzi del SIA per aver lavorato ininterrottamente al fine di ripristinare il servizio, metterci online con la nuova centralina in pochi minuti e per essere ancora al lavoro al fine di ripristinare almeno parte della Ria. Grazie immenso ai due colleghi che vivendo vicino al San Martino e vedendo il fumo hanno deciso di ritornare (dopo aver smontato), non timbrati, per aiutarci”.

“Grazie ai rappresentanti delle forze dell’ordine presenti in modo discreto e propositivo per aiutare attivamente…grazie sia ai carabinieri che ai poliziotti presenti. Immenso grazie al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, perché, come sempre sacrificano tutto ciò che possono e che riescono per proteggere gli altri. Tutto questo pappardellone per dire che l’Italia è anche questo… ci fa sempre arrabbiare ma quando in gioco ci sono solidarietà, aiuto e coraggio, restiamo imbattibili, questo è il secondo piccolo miracolo di questa notte”, conclude.