Pullman a fuoco sull’A12, dimesso dopo cinque giorni l’autista-eroe

Genova. È stato dimesso dopo cinque giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale San Martino Salvatore Todaro, l’autista del pullman che domenica scorsa ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo, sulla A12.

L’uomo, 56 anni, è stato sottoposto agli ultimi necessari esami diagnostici, che hanno spinto i medici a dare il via libera alle dimissioni. E proprio a medici, infermieri e operatori sanitari che l’hanno assistito in questi giorni Todaro ha voluto rivolgere un ringraziamento prima di lasciare l’ospedale.

Todaro domenica aveva rischiato la vita per salvare i passeggeri che stava riportando a casa, attardandosi sul pullman nonostante il fumo per aiutare una coppia di anziani che era rimasta a bordo. Una volta uscito dalla galleria, ricoperto di fuliggine, era stato accompagnato d’urgenza al San Martino e sottoposto a trattamento in camera iperbarica prima di essere trasferito nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Per il suo coraggio, a Todaro è stata simbolicamente consegnata anche la bandiera di Regione Liguria.