Incendio in A12, la procura di Genova dispone accertamenti sui pullman ‘gemelli’ a quello andato a fuoco

Genova. Chiusi con il dissequestro gli accertamenti sulla galleria Monte Giugo che, come hanno accertato i consulenti tecnici della procura non ha subito danni strutturali, la procura di Genova prosegue le indagini su quanto accaduto una settimana fa sull’autostrada A12, con oltre 40 turisti messi in salvo dal rogo del pullman grazie all’autista.

E proprio le cause di quell’incendio sono ora al centro dell’inchiesta. Come noto il rogo ha completamente distrutto il bus e per questo la procura ha disposto accertamenti e prove sui mezzi simili a quello bruciato, per modello e anno di costruzione.

Tra gli elementi da verificare con la massima priorità il fatto che il mezzo (un bus da turismo Man) non abbia difetti di progettazione o fabbricazione che potrebbero aver causato il surriscaldamento e il conseguente rogo. Il pullman era infatti relativamente nuovo: era stato costruito nel 2019, era anche rimasto fermo a lungo a causa del Covid e aveva tutti i tagliandi in regola.

L’indagine, aperta dal sostituto procuratore Giovanni Arena e coordinata dall’aggiunto Francesco Pinto, è affidata ai vigili de fuoco. Il fascicolo al momento è stato aperto per incendio colposo contro ignoti.