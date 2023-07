Incendio di sterpaglie a Campo Ligure

Campo Ligure. Un incendio di sterpaglie è in corso a Campo Ligure, in valle Stura, in via Cascinazza, dove qualche giorno fa c’era già stato un incendio.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco.

Sulla Liguria dal 22 luglio, vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi che prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco in prossimità dei boschi. In caso di incendio occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.

Ecco alcune importanti regole per evitare l’innesco: