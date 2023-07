Genova. È stato sequestrato dalla magistratura il gruppo elettrico che ha dato origine all’incendio della scorsa notte all’ospedale San Martino, scaturito probabilmente da un cortocircuito. Lo ha detto il direttore generale del policlinico, Marco Damonte Prioli, facendo il punto all’indomani del rogo al terzo piano del monoblocco lato levante che ha causato l’evacuazione e lo spostamento complessivo di 63 pazienti in altri reparti. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta contro ignoti per incendio colposo, affidando le indagini ai vigili del fuoco.

“L’incendio è legato all’utilizzo gruppo di continuità che è stato messo sotto sequestro dalla Procura della Repubblica, aspettiamo l’esito delle indagini che ci diranno la causa – ha spiegato Prioli -. La manutenzione programmata è stata fatta, di questo c’è evidenza. È stato un incidente, difficilmente si poteva prevedere. Abbiamo un piano di investimenti rivisti due mesi fa proprio sull’adeguamento degli impianti incendio, ma anche procedendo in questa opera gli incidente possono capitare”.

Il rogo si è sprigionato dalla sala Ups, contenente i gruppi di continuità, ed è rimasto confinato nella stanza, ma il fumo e l’odore acre hanno invaso i reparti. Dalla rianimazione M3 al terzo piano lato levante 23 pazienti sono stati spostati nell’ala di ponente sullo stesso piano. Nove pazienti dal quarto piano e dieci dal secondo piano sono stati sistemati nelle sale operatorie del blocco 65 che oggi ha sospeso l’attività programmata. Dalla degenza del quinto piano, dove non c’era fumo ma si respirava comunque un forte odore, sono stati trasferiti altri 24 pazienti all’ultimo piano del padiglione 64.

“Oggi pomeriggio è previsto il ripristino del secondo e del quarto piano, rispettivamente dalle 14.00 e dalle 17.00. Dopo le 14.00 saranno ritrasferiti i pazienti che si trovavano in M5. In questo modo, in serata l’operatività del Monoblocco tornerà alla sua piena funzionalità – garantisce Prioli -. Entro domani sarà completata la pulizia delle sale operatorie ora occupate”. Tempi più lunghi invece per la sezione interessata dall’incendio: “Lavoreremo per riaprirla il prima possibile – continua il direttore generale del San Martino. C’è qualche danno relativo al fumo, ma non al fuoco. Dovrà essere fatta una bonifica più pesante, contiamo di arrivare al ripristino in 15-20 giorni“.

Nel frattempo si registrano disagi limitati per gli interventi chirurgici programmati: oggi sono saltate 7 operazioni su 35, mentre l’urgenza è garantita. “Gli interventi rinviati sono circa il 10% di quelli previsti all’interno del San Martino, saranno recuperati nel giro di una o due settimane”, ha detto Prioli. “La risposta del Policlinico, come sempre durante le grandi emergenze, è stata straordinaria. La struttura ha risposto da grande squadra, dai reparti vicini alle zone interessate dall’incendio sono accorsi i colleghi dei professionisti impegnati a salvaguardare i pazienti, garantendo la copertura dagli stessi reparti dai quali si sono staccati”.

“Voglio ringraziare tutti i medici, infermieri e tecnici che hanno passato una notte complessa e hanno garantito lo spostamento dei pazienti in una situazione di sicurezza e senza nocumento – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti intervenuto al punto stampa -. Tutte le procedure di verifica e controllo programmato sui sistemi antincendio sono a norma. Con pochi danni la struttura del monoblocco se l’è cavata. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto in modo che una serata difficile non fosse drammatica”.

“Mi associo ai ringraziamenti rivolti al personale perché l’incendio in ambiente ospedaliero è già complesso, ancora di più in una struttura come terapie intensive e rianimazione in cui i pazienti dipendono dalla tecnologia – ha aggiunto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. È stata una risposta corale proveniente anche da altri reparti per spostare tanta gente. Una sessantina di persone sono state movimentate, non è poca cosa. Le procedure sono ben imparate e digerite. Ora la priorità, terminata la parte emergenziale, è generare il minor impatto possibile”.