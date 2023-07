Incendio al San Martino, Fp Cisl chiede “un encomio per tutto il personale coinvolto”

Genova. La Cisl Funzione Pubblica Liguria ha scritto una lettera ai vertici dell’ospedale San Martino di Genova, in primis al direttore generale Damonte Prioli dopo l’incendio avvenuto tra il 18 e il 19 luglio all’interno del Monoblocco.

Nella lettera si chiede che “la direzione emetta un encomio, a nostro parere più che meritato, per tutto il personale che ha prestato servizio in quella notte e che è stato coinvolto in prime persona nella gestione dell’emergenza e dei pazienti trasferiti presso le altre unità operative”

“Su quello che è successo attendiamo i risultati delle indagini che verranno effettuate dalla Procura di Genova ma vogliamo esternare l’immensa gratitudine del nostro sindacato verso il personale del policlinico San Martino per la professionalità e l’abnegazione con cui ha gestito l’emergenza incendio, salvaguardando prima di ogni cosa la salute dei pazienti in quel momento ricoverati e garantendo loro tutta la continuità assistenziale necessaria”, conclude la Fp Cisl Liguria.