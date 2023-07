Inaugurati i nuovi uffici dell’anagrafe a Bolzaneto, da domani l’apertura al pubblico

Genova. Inaugurati oggi i nuovi uffici demografici di via Pastorino 8 a Bolzaneto che saranno aperti al pubblico, a partire da domani, tutti i martedì e i giovedì dalle 8.10 alle 12.30.

Il servizio è fruibile ad accesso libero oppure su prenotazione (modalità consigliata per evitare le code) a questo link.

Presso i nuovi sportelli è possibile richiedere la carta d’identità elettronica, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’autentica di foto, firme e documenti, il rilascio del duplicato della tessera elettorale e si può pagare tramite POS.

Le certificazioni d’anagrafe possono essere richieste anche online qui oppure presso le edicole convenzionate, o agenzie Aci indicate qui. Su richiesta dei cittadini impossibilitati per motivi di salute a recarsi negli uffici presenti sul territorio, il Comune di Genova fornisce gratuitamente a domicilio tutti i servizi anagrafici, esclusi quelli erogabili online.

“Un nuovo presidio che si aggiunge agli uffici demografici già presenti a Rivarolo e a Pontedecimo, implementando l’offerta in Valpolcevera nell’ottica di una sempre maggiore diffusione dei servizi al cittadino sul territorio – spiega l’assessora ai Servizi civici Marta Brusoni – La riapertura degli sportelli anagrafici, fortemente voluta da questa amministrazione e dai cittadini di Bolzaneto, va a ripristinare un servizio essenziale che, purtroppo, da alcuni anni non era più presente nel quartiere. Saluto dunque con grande piacere questa inaugurazione, frutto dell’impegno e della collaborazione tra Comune, Municipio e cittadinanza”.

“L’immobile nel quale trovano posto i nuovi uffici restituiti al quartiere è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – Il palazzo di via Pastorino, un edificio storico, centralissimo nel quartiere e che ospita anche la casa della cultura, la casa della Resistenza, la biblioteca Piersantelli e il Museo della Montagna, è stato adeguato alle normative di sicurezza antincendio e sono stati completati gli interventi necessari per consentirne l’apertura al pubblico. Oggi, finalmente, il palazzo torna ad essere un punto di riferimento per la comunità di Bolzaneto”.

“La Valpolcevera ritorna ad avere, nel quartiere baricentrico di Bolzaneto, un importante presidio per i servizi ai cittadini ma anche un immobile storico, finalmente fruibile al pubblico, in totale sicurezza e in linea con le attuali normative – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua – Il sito di via Pastorino 8 torna così a essere un punto di riferimento per la comunità che aveva promosso una raccolta firme, in modo spontaneo, per la riapertura soprattutto degli uffici demografici”.

“Sono molto soddisfatto per questa riapertura che rappresenta un risultato importante per il nostro territorio. Da diversi anni i cittadini bolzanetesi chiedevano la riattivazione di questo servizio e sono contento del raggiungimento di questo risultato ottenuto anche grazie alla partecipazione di alcuni rappresentanti comunali di forze politiche diverse – aggiunge il presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo – Ci tengo a rivolgere un particolare ringraziamento alla comunità di Bolzaneto che, con il lavoro di alcuni volontari e con oltre 1600 firme raccolte, ha contribuito, insieme al Comune di Genova e al Municipio V Valpolcevera, alla riapertura di questi uffici demografici. Un particolare ricordo al volontario Pino Carbonaro”.

“Una data storica per la Valpolcevera – commenta Luciana Macera, capogruppo della Lega in Municipio -. La Lega ha proposto per prima la riapertura degli uffici nel 2018, con una mozione in Municipio nella quale si chiedeva al Comune di Genova e all’assessorato competente, di creare una nuova sede dell’ufficio anagrafe a Bolzaneto. Un percorso che abbiamo portato avanti insieme al Consigliere comunale Alessio Bevilacqua. Finalmente si pone fine alla scelta sbagliata della sinistra di chiudere il sito nel 2015 e torna un servizio fondamentale sul territorio. Adesso servono ulteriori interventi per il palazzo comunale di Via Pastorino, per cui l’Amministrazione comunale ha già mostrato un impegno”.