In Liguria doppia allerta gialla per pioggia e calore, entroterra bersagliato dai temporali

Genova. È scattata ufficialmente a mezzanotte l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria, che si concluderà alle 15 di giovedì. La pioggia ha iniziato a cadere già in nottata, sopratutto nell’entroterra genovese, dove si sono abbattuti forti temporali che non hanno fortunatamente provocato gravi danni.

Intorno alle 7 erano 68 i millimetri di pioggia caduti in un’ora a Isoverde (Campomorone) e 101 in poco più di due ore. Le altre cumulate orarie registrate sono state 44 millimetri al Passo del Turchino, 34 a Mignanego, 31.4 a Mele, 21 millimetri in 30 minuti a Busalla. Sono comunque previsti temporali forti o organizzati su tutte le zone accompagnati da forti raffiche di vento, grandine, anche di medie dimensioni (maggiore di 2 centimetri) e forti piogge localizzate. Poco prima delle 8 la pioggia ha iniziato a cadere anche su Genova.

Un fronte di maltempo che poco ha potuto fare contro le alte temperature: nella notte le minime nei capoluoghi sono state superiori a 26 gradi e i tassi di umidità elevati, oltre l’80%. Ed è proprio l’umidità ad avere spinto all’emanazione di un’allerta gialla anche per caldo, che prosegue sino a venerdì.

Le temperature attese, per giovedì, sono di 25 gradi già alle 8 di mattina e 28 nel primo pomeriggio, con una percezione di oltre 30 gradi per il tasso di umidità che si aggira tra l’80 e il 100%. Per venerdì è previsto un ulteriore aumento delle temperature, seppur in un contesto meno umido.