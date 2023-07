Il ristorante Cantine Cattaneo di Sestri levante inserito nella prestigiosa Guida Michelin

Genova. Il ristorante Cantine Cattaneo di via Vicinale della Madonnetta a Sestri Levante è stato inserito nella prestigiosa guida Michelin. Insieme ad altri tredici locali d’Italia, quello gestito dai coniugi Nadia Massucco ed Enrico Bo è l’unico ligure tra i nuovi ingressi di luglio.

“Siamo felici di comunicarvi che Cantine Cattaneo è entrato a far parte della Michelin Guide!. Il raggiungimento di questo traguardo ci riempie di orgoglio: non vediamo l’ora di vivere insieme questo nuovo capitolo continuando a fortificare la nostra identità e diffondendo la nostra filosofia di cucina. Un sincero ringraziamento a tutto il team e alla giovane brigata che ci accompagnano ogni giorno in questa avventura” hanno detto i titolari subito dopo aver appreso la notizia.

Ed ecco come il ristorante Cantine Cattaneo viene descritto nella Guida Michelin 2023: “Non lontano dal centro di Sestri, ma già in un contesto bucolico, preceduto dagli orti di proprietà, si cena tra le mura del 1590 di un’ex cantina dell’olio, in un’atmosfera piacevolmente rustica e romantica, traboccante di decorazioni. Ma il meglio arriva con la cucina, che propone un’intelligente rilettura delle tradizioni liguri, accompagnata da qualche divagazione più esotica. Tra i punti di forza l’uso frequente del prebugiun − lo squisito mix di erbe spontanee che farcisce i plin o accompagna i calamaretti − le cotture alla griglia su legno dei propri ulivi e l’ottima proposta di vini regionali di qualità”.