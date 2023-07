Il poliziotto arrestato per estorsione alla vittima: “Sono mafiosi, ti trovi la testa aperta in due senza nemmeno accorgertene”

Genova. C’è almeno un’altra persona che avrebbe aiutato il poliziotto genovese M.P. a estorcere denaro a un imprenditore del settore del riciclo millantando di sapere che una gang di criminali mafiosi, affiliati niente di meno che al clan degli Spada e dei Fiandaca, voleva rapinarlo e addirittura era pronto a fare del male alla sua famiglia. “Ti trovi con la testa aperta in due e non te ne accorgi nemmeno” gli ha anche detto prima di offrirsi volontario di intercedere con gli inesistenti criminali a cui lui stesso avrebbe consegnato 10mila euro in contanti, denaro necessario per “mettere a posto la faccenda” e per “fare un regalo” ai mafiosi.

Infatti alla vittima M.P. aveva anche mostrato una foto, scattata evidentemente da una terza persona durante uno dei loro incontri avvenuto in un autolavaggio, e poi inviata al poliziotto su whatsapp in modo che la potesse mostrare “in diretta” all’imprenditore per dimostrare la pericolosità di questi malviventi in realtà immaginari. “Ti stanno pedinando” gli diceva.

I fatti risalgono al periodo tra aprile e maggio di quest’anno. Le vittime, l’imprenditore e i suoi famigliari, si sono rivolti tramite un amico al commissariato Centro il cui dirigente dai file audio delle minacce – che lo stesso imprenditore aveva provveduto a registrare – ha riconosciuto la voce del poliziotto, che in forza all’ufficio personale della Questura di fatto per lavoro faceva l’autista dei dirigenti. Ha scritto una relazione inviata poi alla squadra mobile insieme a tutti gli audio che ha fatto scattare le indagini e l‘arresto per estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.

Quando l’imprenditore aveva tentato di chiedere di parlare direttamente con i malavitosi il poliziotto gli aveva detto: “Assolutamente no, sono persone molto pericolose con cui non si può parlare e possono fare del male a te e alla tua famiglia”. E la vittima, spaventata dai nomi altisonanti dei pericolosissimi clan, aveva pagato.