Il Pd si muove per le regionali 2025: “Il candidato almeno un anno prima, porte aperte anche al M5s”

Genova. “L’obiettivo è vincere le prossime elezioni regionali. Il modello è proprio lo stesso di Savona: il candidato deve arrivare almeno un anno prima“. Non ha dubbi Davide Natale, il nuovo segretario del Partito Democratico ligure che oggi ha chiamato a raccolta gli eletti nel circolo di via delle Vigne, nel centro storico di Genova. Un incontro che, di fatto, apre il cammino che porterà alla prossima campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le urne nel 2025.

“Faremo il contrario di quello che fa il centrodestra, loro a settembre si vedranno in cinque a Sanremo per spartirsi i candidati, noi faremo 150 riunioni sul territorio per capire qual è la migliore proposta da dare ai cittadini di quelle comunità – spiega il segretario e consigliere regionale -. Non vogliamo una regia centralizzata. E vogliamo parlare ad associazioni, comitati, lavoratori, associazioni di categoria, per costruire insieme a loro un progetto“. Intanto a settembre ci sarà una riunione coi segretari di circolo.

Modello Savona, dunque. Perché la vittoria nella città della Torretta, in un panorama generale di sconfitte a livello regionale negli ultimi otto anni, è stato l’unico esempio in controtendenza. “Il perimetro dell’alleanza? Lo definiremo coi cittadini, dobbiamo fare un percorso che si rivolga a tutti“, scandisce Natale. Quindi porte aperte anche al Movimento 5 Stelle, sebbene alle comunali savonesi fosse andata diversamente. “Ma sono stati loro a prendere un’altra strada”, sottolinea l’ex ministro Andrea Orlando, oggi deputato eletto in Emilia-Romagna.

All’incontro hanno partecipato l’eurodeputato Brando Benifei, i senatori Lorenzo Basso e Annamaria Furlan; i deputati Andrea Orlando e Valentina Ghio; i consiglieri regionali Luca Garibaldi (capogruppo), Pippo Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Armando Sanna; la vicesegretaria provinciale di Genova Katia Piccardo, il segretario di Savona Emanuele Parrinello, il segretario del Tigullio Alessio Chiappe, il segretario della Spezia Iacopo Montefiori; il capogruppo a Genova Simone D’Angelo e la capogruppo alla Spezia Marina Giannetti.

“Quello di oggi – specifica Natale – è stato il primo di una serie di incontri che terremo con una cadenza periodica in cui ci confronteremo con gli eletti liguri al parlamento nazionale ed europeo, con i consiglieri regionali, i capigruppo dei comuni capoluoghi liguri e i segretari di federazione, per allineare e coordinare il lavoro del Partito Democratico a tutti i livelli. Per il futuro, abbiamo anche deciso di organizzare un evento in cui parteciperanno tutti gli amministratori comunali e provinciali“.

L’obiettivo è creare “un’agenda comune sui temi da portare avanti con forza ed efficacia per sostenere una visione unitaria sulle battaglie diventate ormai fondamentali per il Paese e per i cittadini liguri. Saranno incontri di merito e di metodo per condividere proposte, temi e progetti futuri. A partire dalla sanità, in Liguria sempre più in difficoltà, ma anche il lavoro povero, l’emergenza abitativa, i giovani, il precariato, la formazione, fino al capitolo fondamentale dei fondi del Pnrr, una risorsa unica che non può andare sprecata”.

È proprio sulla sanità che il Pd prepara il principale affondo a Toti: “Fossi in lui – ragiona Natale – farei un comunicato stampa al giorno per chiedere scusa ai liguri. In 90mila non riescono a curarsi e la situazione sta peggiorando“. Su questo tema “nel mese di settembre prenderà il via una serie di iniziative sui territori per discutere dei problemi, incontrare gli stakeholder e presentare le nostre proposte come quelle che prevedono l’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione dei nuovi ospedali, Alle necessarie assunzioni di personale e agli investimenti in attrezzature che potranno abbattere le liste d’attesa e le fughe verso altre regioni”.

Un tema nazionale che rischia di avere ricadute sul territorio è lo stop al reddito di cittadinanza. Una platea elettorale che il Pd, in una regione che vede “un ligure su quattro a rischio povertà”, proverà a riconquistare. “Dal mese prossimo – ricorda Annamaria Furlan – avremo migliaia di persone ugualmente povere, in modo particolare madri sole con figli. Chi se ne farà carico? Il Comune o la Regione?”. “I destinatari del reddito di cittadinanza scopriranno che non gli spetta più quando si accorgeranno che non lo percepiscono più – incalza Andrea Orlando -. Ora si rivolgeranno ai servizi sociali dei Comuni che magari non hanno neanche un assistente sociali. Sembra ci sia un piano del Governo per affossare i comuni”.

Incontri tematici prenderanno il via anche sul Pnrr e tutte le opere cruciali che ruotano attorno ai fondi del Next Generation Eu, dal dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori, dalla transizione energetica ai fondi per la scuola e gli asili. “Sul tema del lavoro riprenderemo l’argomento nelle Feste dell’Unità, mentre per quanto riguarda l’emergenza abitativa e la casa ci inseriremo all’interno del piano casa che la segreteria nazionale sta elaborando”.

“Un altro tema che ci sta a cuore è quello dell’entroterra, un punto fondamentale sia per il programma delle prossime elezioni amministrative sia perché sarà uno dei punti della conferenza programmatica in previsione delle elezioni regionali. Dobbiamo lavorare per l’entroterra mettendo in sinergia i vari territori e soprattutto potenziando il collegamento con le città e la costa, senza dimenticare di garantire a chi ha scelto di viverci i servizi indispensabili, per evitare lo spopolamento e invertire la rotta dell’isolamento”, conclude Natale.