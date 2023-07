Il ‘leone di pietra’ di Capo Noli imbrattato con vernice rossa

Noli. E’ stato trovato imbrattato il famoso ‘leone di pietra’ di Capo Noli, il suggestivo e iconico scoglio che caratterizza il litorale dl posto: una scritta è stata fatta con vernice rossa sopra la pietra, deturpandone l’aspetto. Alcune foto sono state scattate dai passanti e postate sui social. Il tratto tra Noli e Varigotti è uno degli scorsi più suggestivi della riviera, luogo scelto anche per riprese di film e spot pubblicitari.

Profondo rammarico dal sindaco di Noli Ambrogio Repetto: “Sono abbastanza sdegnato per non dire altro. Proprio oggi che Noli è andato su Linea Blu e il leone è stata l’immagine di apertura del servizio. E’ stato sfregiato un simbolo“.

“Sono presenti anche altre scritte sul guard rail”, ha riferito il sindaco che ha aggiunto: “Lunedì mattina presenteremo denuncia ai carabinieri contro ignoti“.

Il leone è oggetto di una leggenda: si narra che un marinaio della Repubblica di Noli dopo anni di viaggi in Africa decise di tornare in Liguria e, affascinato dai leoni, di portarne uno con sé. Rinchiuso alle Manie, l’esemplare era riuscito a scappare per raggiungere la sua compagna. Arrivato sul mare, un mago, infastidito dai suoi lamenti, decise di trasformare l’animale in pietra.