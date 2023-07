Il Genoa festeggia l’Italia Under19 campione d’Europa, in campo il rossoblù Lipani

Italia. L’Italia Under19 di calcio è campione d’Europa a distanza di vent’anni. La squadra di Alberto Bollini ha vinto contro il Portogallo per 1 a 0 grazie a un gol di Kayode al 18esimo del primo tempo.

Esulta anche il Genoa, e lo fa anche attraverso i social ufficiali, visto che in campo con gli azzurrini c’era anche uno dei talenti rossoblù, Luca Lipani.

Il giovane calciatore, centrocampista classe 2005, ieri sera è entrato al 65esimo aiutando la squadra a guadagnare compattezza e a mettere al sicuro il risultato negli ultimi minuti di gioco.

Ma suo è stato anche, in parte, il merito di questa finale: nella semifinale contro la Spagna aveva segnato il gol decisivo (3-2) all’85esimo.

Altra storia il gol segnato contro il Portogallo nei gironi di qualificazione: dopo quella rete, per Lipani, un’espulsione che aveva complicato non poco la strada dell’Under19 italiana, sconfitta in quel fragente per 5 a 1 dai Lusitani.

Lipani è stato tra i protagonisti anche dell’Under20. Il genovese non è un titolare della formazione di Nicolato, ma l’allenatore azzurro lo ha impiegato spesso durante la Coppa del Mondo.

Per lui, un quarto d’ora nella vittoria contro il Brasile, mezzora contro la Nigeria e un tempo contro la Repubblica Dominicana. Nella fase a eliminazione diretta, è sceso in campo per 30 minuti nei quarti di finale contro la Colombia.

Nella finalissima di ieri, comunque, anche un po’ di Samp: il tecnico Alberto Bollini nel 2006-07 aveva guidato la Primavera blucerchiata.