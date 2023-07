Il Genoa fa doppietta: arrivano D’Ambrosio e Thorsby. Furiosi i tifosi blucerchiati per il ‘tradimento’

Genova. Il Genoa ha ufficializzato questo pomeriggio l’acquisisto del centrocampista norvegese Morten Thorsby, classe 1996, proveniente dall’Union Berlino. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche, il giocatore, tra le altre cose ex Sampdoria, firmerà il contratto che lo legherà alla società rossoblù.

Per Thorsby si tratta di un ritorno a Genova, questa volta però in sponda rossoblù, cosa che non è andata giù ai moltissimi tifosi della Sampdoria che non hanno dimenticato la ‘dichiarazione’ di amore che il calciatore fece quando lasciò per la compagine blucerchiata.

L’operazione, gestita dal padre del calciatore, anche suo agente, prevede un prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo, il Genoa ha concluso un’altra operazione di mercato, acquisendo il difensore D’Ambrosio, svincolato dall’Inter. Il giocatore effettuerà le visite mediche lunedì.