Il Genoa accelera per Retegui, incontri col Boca per la punta della Nazionale

Operazione complicata, anche per la risonanza che ha dato la Nazionale italiana a Retegui, lanciato da Roberto Mancini nell’ambito della ricerca di un bomber per Euro 2024. Ma il Genoa prova a intensificare i contatti col Boca Juniors per il classe 1999 nell’ultima stagione in forza al Tigre. L’esborso economico potrebbe toccare i 15 milioni di euro, serve inoltre trovare un punto d’incontro per l’ingaggio del giocatore.

Sembra più fredda invece la pista che porta all’ex Piatek. Retegui per età, 24 anni, e percorso sembra l’ideale per il Grifone, che deve per forza di cosa scommettere sul bomber non potendo attrarre centravanti di primissimo livello. Al contempo, anche il Genoa sarebbe una destinazione ottimale per Retegui, che giocherebbe con continuità in un campionato europeo per conquistare il centro dell’attacco della Nazionale.

Abbastanza ovvio dire che è il livello dell’attacco dell’Argentina il motivo principale per cui Retegui ha scelto la maglia azzurra. Ecco dunque che il pensiero va ai bomber argentini e al feeling speciale con i colori del Grifone. Anche gli ultimi due attaccanti argentini che hanno scritto la storia recente del Genoa sono approdati in rossoblù direttamente dall’Argentina: Diego Milito dal Racing e Rodrigo Palacio dal Boca. Che non ci sia il due senza il tre?