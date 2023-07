Il CUS Genova Tennis centra la promozione: ritorna in Serie B2 dopo un ventennio

Genova. Il CUS Genova Tennis ha centrato l’obiettivo: la promozione in Serie B2. Il doppio confronto contro il TC La Moneta, compagine de La Maddalena, in Sardegna, ha sorriso alla squadra genovese, capace così di tornare nella Serie B a circa vent’anni dall’ultima volta.

Dopo una fase regionale culminata con la vittoria contro il CT La Fattoria, che ha fatto staccare il pass per la fase nazionale, solo due partite separavano le racchette biancorosse dall’obiettivo, ovvero quelle contro il circolo isolano.

Un doppio confronto, con sfida d’andata in Via Monte Zovetto e sfida di ritorno ad Arzachena, sicuramente insidioso per la squadra capitanata da Francesco Damiani, ma cominciato con una vittoria importante nel capoluogo ligure per 4-2. La sconfitta nel secondo doppio al super tiebreak ha mantenuto la contesa aperta in occasione della sfida di ritorno in terra isolana.

Complici le condizioni atmosferiche caratterizzate da un forte vento, le racchette biancorosse sono andate sotto per 3-1 ad Arzachena nei singolari, con vittoria di Reitano e sconfitte di Luzzo, Metti e Paiardi. Nei doppi vittoria per Metti e Reitano e sconfitta per Luzzo e Costa, con la sfida che si è decisa al doppio di spareggio. Vittoria nel primo set, sconfitta nel secondo e vittoria al cardiopalma nel super tiebreak per 10-8, con festa biancorossa dopo la volée decisiva di Reitano.

Questo il commento di Tommaso Metti, racchetta biancorossa: «La trasferta è stata difficile soprattutto per le condizioni meteo, in quanto c’era un vento che tirava forte e costante. Loro erano più abituati mentre noi ci siamo trovati tutti in difficoltà, andando sotto 3-0 dopo nei singoli. Per quanto riguarda la stagione la cosa positiva è che siamo tutti in armonia, c’è un buon clima, riusciamo a lottare tutti come squadre, sia chi gioca sia chi sostiene da fuori, cosa importante per una gara a squadre. Sicuramente è una promozione meritata per il CUS Genova come società. Per raggiungere dei successi a tennis prima devi avere un progetto e poi investire. Questo è stato fatto al CUS quest’anno e quando uno fa le cose così, fatte bene, ci sono grandi probabilità che venga raggiunto l’obiettivo. Abbiamo creato la squadra, così come la giusta sintonia. C’è stato un investimento dietro e quindi la promozione è meritata, senza ombra di dubbio».

Queste le parole di Stefano Reitano, atleta del CUS Genova Tennis: «Sul 9-8 al super tiebreak con match point per noi mi è tornato in mente un flash di quando abbiamo iniziato nella prima giornata. Bastava un punto per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati e che mi ero prefissato, quindi c’era un po’ di tensione. Alla fine abbiamo chiuso con una volée vincente e siamo andati in Serie B2. Ho urlato un “belin” con dodici B iniziali (ride, ndr), è stato veramente emozionante. Contro il TC La Moneta è stato un confronto tosto. All’andata eravamo messi bene ma purtroppo uno dei due doppi ha sorriso a loro. Presentarsi al ritorno sul 4-2 è diverso da presentarsi sul 5-1, con il match quindi praticamente chiuso. Dopo essere andati 3-1 sotto nei singolari abbiamo dovuto un po’ ragionare sulla formazione per capire come fosse meglio metterci. Dopo l’1-1 nei doppi è arrivato il momento del doppio di spareggio, che abbiamo giocato io e Metti. Vinto il primo set, eravamo sopra di un break anche nel secondo, ma poi la partita si è complicata. Vincere è stata dura ma al tempo stesso ancora più emozionante. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di quest’anno giocando bene di squadra. Ora non ci resta che festeggiare, poi sicuramente cominciare a organizzarci per il prossimo anno».

Questo il commento di Federico Luzzo, tennista del CUS Genova: «Sono molto contento per il risultato ottenuto dalla squadra. Abbiamo lavorato bene in gruppo e alla fine l’unione del team è ciò che ha fatto la differenza nel doppio decisivo. L’ultima giornata è stata estremamente complicata per le condizioni in cui ci siamo trovati, ma tutti insieme alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato, che in questa circostanza era la cosa più importante. Vanno fatti i complimenti alla squadra avversaria per aver lottato fino alla fine nonostante il risultato dell’andata. Sono stati bravi e sicuramente sono un buonissimo gruppo. Sono curioso di vedere cosa succederà in B2 l’anno prossimo!».

Queste le parole di Francesco Damiani, Direttore della Scuola Tennis del CUS Genova e capitano delle prime squadre: «Una grandissima giornata. Sapevamo che sarebbe stata dura perché alcuni incontri vinti all’andata erano stati equilibrati. In casa loro, con condizioni atmosferiche difficili, le partite incerte potevano essere rovesciate. Così è stato, in quanto se all’andata abbiamo vinto 3-1 nei singoli al ritorno siamo andati sotto per 3-1. Eravamo abbastanza fiduciosi sul doppio di spareggio perché avremmo potuto schierare una coppia di livello più alto rispetto alla loro, ma è stata comunque molto difficile. Arrivati sul risultato di 8-8 al super tiebreak, abbiamo realizzato i due punti che ci hanno permesso di vincere e di ottenere la promozione in Serie B2. Un successo che abbiamo voluto raggiungere quest’anno insieme alla dirigenza del CUS Genova, con menzione particolare per il Presidente Maurizio Cechini e Alberto Damiani, Responsabile della Sezione Tennis. Da quando c’è il vigente sistema di promozioni e retrocessioni non eravamo mai riusciti ad andare in Serie B. L’anno in cui ci siamo andati più vicini era il il 2010, in cui abbiamo vinto la Serie C in Liguria, venendo poi eliminati dal Campobasso. Siamo veramente soddisfatti».