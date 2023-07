Il consorzio Ricrea premia il Comune di Lavagna: nel 2022 raccolti 38 tonnellate di imballaggi in acciaio

Lavagna. Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, promuove “Cuore Mediterraneo”. La campagna itinerante estiva quest’anno parte da Lavagna dove l’inviata speciale Alice ha incontrato bagnanti e diportisti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell’acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all’infinito.

Il Consorzio RICREA ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: nel 2022 a Lavagna sono stati raccolti 3,1 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, risultato ben al di sopra della media regionale di 1,2.

“Promuovere l’importanza di un corretto conferimento di barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio è una missione che rimane al centro della nostra attenzione, anche durante l’estate – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea -. Crediamo fermamente che una campagna di sensibilizzazione che coinvolga direttamente e in modo concreto i cittadini giochi un ruolo decisivo nell’assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio diventi sempre più condiviso e virtuoso”.

“La corretta raccolta differenziata riveste un ruolo fondamentale per la nostra città: mantenere un ambiente pulito e ben curato non solo migliora l’esperienza dei visitatori, ma contribuisce anche a preservare l’attrattiva del nostro territorio nel lungo termine – afferma Gian Alberto Mangiante, Sindaco di Lavagna -. Promuovere e incoraggiare un corretto conferimento dei rifiuti, non solo ci rende più attraenti come destinazione turistica, ma dimostra anche il nostro impegno per un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ricevere questo importante riconoscimento ci rende orgogliosi e ci stimola a proseguire in questo importante impegno.”

Oltre al Comune, RICREA ha premiato Aprica Spa, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio e Re.vetro Srl, la piattaforma di selezione che separa gli imballaggi in acciaio dagli altri materiali della raccolta multipesante.

“Nell’economia circolare, l’acciaio riveste un ruolo di grande rilevanza in quanto è riciclabile all’infinito e può essere riutilizzato senza perdere le sue proprietà – dichiara Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica Spa –. All’interno del Comune di Lavagna, la quantità di imballaggi in acciaio raccolta per abitante nel 2022 è stata più del doppio della media regionale: sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’importanza del loro corretto conferimento, lungo le spiagge e nei porti delle principali località balneari, è fondamentale per preservare la bellezza delle nostre coste. L’impegno di Aprica sul territorio lavagnese va proprio in questa direzione, e l’iniziativa delle “Giornate della qualità della raccolta differenziata” realizzata quest’anno rappresenta un ulteriore esempio della nostra sinergia con gli enti locali per differenziare di più e sempre meglio”.

“Riduci – Riusa – Ricicla, è questa la filosofia che da 40 anni la Re.vetro porta avanti nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti e che ha portato la società a crescere continuamente nel campo ambientale – afferma Giovanni Ballero dell’Ufficio Amministrativo di RE.VETRO srl -. È proprio questo che ha spinto Re.vetro a sviluppare, nello stabilimento di Carasco, impianti all’avanguardia per la selezione meccanica e manuale dei rifiuti recuperabili tramite l’utilizzo di deferizzatori e separatori ad induzione per metalli non ferrosi (ECS); questa attenta e continua innovazione tecnologica permette a Re.vetro di inviare ogni anno ai vari Consorzi di filiera migliaia di tonnellate di materiale recuperabile di elevata qualità”.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’80,6% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. Nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate (+7,2% rispetto all’anno precedente), pari al peso di 4 navi da crociera.