Il 24 luglio va in scena “Hot”, il nuovo spettacolo bollente dei Bruciabaracche

Genova. Uno spettacolo irriverente, scorretto e… bollente. Lunedì 24 luglio 2023 (ore 21.30) i Bruciabaracche Andrea Possa, Marco Rinaldi, Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti portano in scena all’Arena del Mare del Porto Antico il nuovo show dal titolo “Hot“

Lo spettacolo è parte del cartellone di “Ridere d’agosto ma anche prima 2023”, rassegna estiva del Teatro Garage che propone 19 spettacoli tra cabaret, commedia contemporanea, musica, opera lirica, teatro d’improvvisazione e show per famiglie tra Villa Imperiale e Porto Antico.

Otto tra i comici più noti del panorama italiano tornano sul palco dell’Arena del Mare del Porto Antico in un’inedita veste “hot”. “In quella che potrebbe essere l’estate più calda di sempre – racconta Antonio Ornano – vogliamo portare in scena uno spettacolo bollente sotto tutti i punti di vista. La passione e l’amore, ma anche la trasgressione e l’alta temperatura: questi sono i temi dei nuovi sketch corali e dei monologhi di “Hot”, che vedrà anche interventi degli storici e amati personaggi dal nostro pubblico”.

“Una jam session della risata, che torna rinnovata dopo il triplo sold out degli show di Natale al Politeama Genovese. “Non mancheranno i riferimenti calcistici – aggiunge Andrea Di Marco – con alcuni Bruciabaracche a raccontare nuove esperienze all’estero e… in trasferta. In più, ad alzare ulteriormente la temperatura, ci sarà la forza travolgente della band composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Max Vigilante e Roberto Maragliano”.

BIGLIETTI

Le prevendite per lo spettacolo, a partire da 23€, sono acquistabili online sul sito del Teatro Garage o su HappyTicket, all’ufficio del Teatro Garage (mercoledì e giovedì ore 15-18, venerdì ore 11-14) in via A. Repetto 18r a Genova (telefono 010 511447), all’ufficio IAT di via Garibaldi 12r e Porto Antico Ponte Spinola (da lunedì a domenica ore 9-18.20, telefono 010 5572903).

Link biglietti Happyticket: https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/253385-bruciabaracche-hot.htm