I vincitori dei tornei Ocean Race di Tennis e Padel premiati dal ministro Abodi e dal capo dipartimento Siniscalchi

Genova. Il Grand Finale di The Ocean Race, a Genova, nel segno del Tennis e del Padel. Una presenza davvero speciale sul palco centrale dell’Ocean Live Park per premiare i protagonisti dei tornei di Tennis e Padel: insieme al presidente FITP Liguria Andrea Fossati, all’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi e al presidente Porto Antico spa Mauro Ferrando, la partecipazione del Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e del Capo Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi.

A vincere, nel Tennis, la coppia formata da Cristiana Ferrando e Giorgio Cadenasso con il punteggio di 63 75 in finale su Annalisa Bona ed Edoardo Santoni. Nel Padel esultano Matteo Melandri e Matteo Savoldi dopo aver regolato 64 62 Davide Bertocchi e Matteo Cevasco. I due tornei si sono svolti nell’area di Genova 2024, Capitale europea dello sport.

“Sono davvero molto contento per questa settimana speciale, abbiamo portato la nostra organizzazione all’interno del villaggio dell’Ocean Race dove sono intervenuti i nostri giocatori e, in generale, il mondo di appassionati e tesserati della FITP Liguria – afferma il presidente FITP Liguria Andrea Fossati – Partite entusiasmanti nel Tennis e nel Padel dove abbiamo mostrato tutte le discipline: dall’entry level all’expert dove sono scesi in campo i nostri migliori giocatori e con l’eccezionale esibizione dei nostri Pro con le stelle Di Giovanni, Sinicropi, Cattaneo e Salandro”. Fossati sottolinea un importante aspetto. “Abbiamo passato giornate intere a giocare a tennis e a padel in un contesto fantastico come quello delle barche e del villaggio di The Ocean Race. Un’occasione unica, inoltre, la premiazione alla presenza del Ministro Abodi e del capo dipartimento Siniscalchi. Sono molto felice perché è stata una opportunità per mostrare una Liguria a grande vocazione tennistica e di Padel a tutta Italia. Grazie all’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi per la creazione di questo village e per aver voluto la presenza delle principali federazioni, tra cui la nostra”.

“Ringrazio la FITP per aver arricchito l’area di Genova 2024 all’interno dell’Ocean Live Park con questi importanti tornei di Tennis e Padel – afferma l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi – I 9 giorni del Grand Finale di The Ocean Race sono stati una vetrina importante per tutto lo sport genovese con la visita del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha evidenziato la crescita della nostra città in ambito sportivo. Con la presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e del Capo Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi alle premiazioni finali abbiamo avuto modo di dare una prima dimostrazione di quella che sarà Genova 2024, Capitale Europea dello Sport. Un’annualità importante in cui ospiteremo, sul nostro territorio, tantissimi appuntamenti di carattere nazionale ed internazionale”.