A Genova apre “Humana Vintage”, abiti di pregio a prezzi accessibili. In arrivo 346 contenitori per i vestiti usati

Genova. Il vintage di qualità e solidale arriva nel cuore di Genova: sabato 22 luglio alle 10.00 verrà infatti inaugurato il primo negozio Humana Vintage in città, che sorgerà in via San Vincenzo 114, in pieno centro.

Nel nuovo punto vendita sarà possibile creare il proprio stile con capi e accessori vintage selezionati degli anni ’60-’90: il campionario comprende abbigliamento uomo e donna, borse, bigiotteria, cinture e scarpe fino ad abiti di marca realizzati con tessuti di pregio. Oltre a trovare pezzi unici di qualità a prezzi accessibili, il cliente avrà la possibilità di vivere un’esperienza di acquisto responsabile. Tutti i pezzi provengono, infatti, dalla filiera etica e trasparente di Humana People to People Italia, organizzazione non profit leader nel settore della raccolta, selezione e vendita di abiti usati, che grazie alla sua attività finanzia progetti di cooperazione internazionale e iniziative socioambientali in Italia. Solo nel 2022, la Federazione Internazionale di Humana People to People, presente in 46 Paesi, ha realizzato 1.400 progetti di sviluppo, migliorando la vita di circa 16 milioni di persone.

All’inaugurazione del 22 luglio interverranno anche l’assessora al Commercio Paola Bordilli, l’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il consigliere alla Transizione ecologica della Città metropolitana di Genova Gabriele Reggiardo e il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi.

A distanza di poche settimane dall’evento, infatti, Humana Italia avvierà anche il nuovo servizio di raccolta abiti usati in accordo con Amiu e il Comune. L’ente non profit posizionerà 346 contenitori stradali a Genova e nella Città metropolitana in qualità di unico operatore autorizzato al servizio.

Humana, già presente in altre sette regioni con oltre 5mila contenitori, segue tutte le fasi della filiera, dalla raccolta fino alla distribuzione e questo permette di creare un sistema realmente integrato e rendicontabile. Nella sede di Pregnana Milanese è stato da poco inaugurato il nuovo impianto semiautomatico di selezione, il più grande della Lombardia, che fa parte della rete internazionale di impianti per la preparazione al riutilizzo e riciclo di Humana (nove impianti in totale, presenti in sette Paesi). Tale struttura permette a Humana di affiancare in maniera innovativa ed efficiente comuni e aziende multiservizi a livello nazionale nella gestione del servizio di raccolta e avvio a recupero di abiti usati, obbligatoria dal primo gennaio 2022. L’intero valore economico generato dell’attività è destinato al sostegno dei progetti sociali e ambientali di Humana People to People.

“Sappiamo che il peso e il ruolo della moda veloce ha un impatto negativo significativo sull’ambiente senza dimenticare tutte le implicazioni sociali del caso. Molti cittadini non hanno ancora la percezione del valore che viene sprecato quando si butta nell’indifferenziato i tessili di qualsiasi tipo ed è per questo che nei prossimi mesi faremo delle campagne specifiche di informazione verso tutti i cittadini dove Amiu svolge i suoi servizi. – sottolinea Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu –. Dall’altra parte il riciclo dei vestiti e delle scarpe è molto importante perché riduce la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche, in più il riciclo dei tessili con la trasformazione in materia prima seconda va a preservare le risorse naturali. Infine, il riuso di vestiti e delle scarpe può contribuire a sostenere l’economia circolare promuovendo il consumo consapevole e sostenibile”.

“In quest’anno speciale per noi, che segna l’importante traguardo dei 25 anni di attività, siamo ancora più felici di iniziare questa nuova avventura a Genova, inaugurando il primo negozio Humana nella regione Liguria. Siamo certi che la cittadinanza accoglierà con entusiasmo il progetto e che da questo e dall’avvio del servizio di raccolta abiti sul territorio nasceranno altre virtuose sinergie sul territorio – commenta Karina Bolin, presidente di Humana People to People Italia. Durante la giornata di opening, si alterneranno anche numerosi ospiti e influencer che porteranno il loro punto di vista e contributo sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare. Tra questi ci saranno rappresentanti di Genova Jeans, AWorld, OutBe, Costa Crociere, Story Factory e Cittadini Sostenibili: gli interventi saranno trasmessi in diretta live su @humanavintageitalia e @humana_it.

I clienti del negozio genovese saranno accolti in un ambiente curato e ricercato, caratterizzato dall’accostamento di arredi vintage a elementi industrial, segno distintivo di tutti gli store Humana Vintage. Sale così a quindici il numero complessivo di negozi solidali Humana (già presenti a Milano, Torino, Bologna, Verona, Firenze e Roma), a cui si aggiunge lo store online www.humanavintage.it.