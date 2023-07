Hi-Lex, l’azienda: “Positivo l’incontro con l’rsu sul caldo, verifiche per valutare la situazione”

Chiavari. Nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio, si è tenuto un incontro pianificato da tempo tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale. Nell’occasione è stato anche affrontato il tema della gestione della temperatura all’interno dell’area produttiva. L’RSU e l’azienda, di comune accordo, hanno deciso di riaprire il dialogo in modo costruttivo, ripartendo dalla proposta fatta dall’azienda la scorsa settimana, quando Hi-Lex si rese disponibile a fare delle verifiche congiunte al fine di avere un riscontro oggettivo per valutare eventuali azioni correttive.

“Apprezziamo l’apertura che c’è stata nell’incontro di ieri, ha prevalso il buon senso” – commenta Paolo Pajardi, CEO di Hi-Lex Italy. “Non abbiamo mai detto dei no a prescindere, ma un’azienda deve prendere decisioni razionali e giustificate dall’oggettività. Valuteremo insieme le condizioni e se emergeranno delle necessità, così come detto la scorsa settimana, saremo disponibili a modificare i criteri e la pianificazione dell’impianto di condizionamento, oltre a valutare altre iniziative che potrebbero risultare utili allo scopo. Credo che questo risultato sia il frutto della forza del dialogo e del confronto, non ci siamo mai rifiutati e mai ci rifiuteremo di sederci a un tavolo se lo spirito di tutti è costruttivo”.

Durante l’incontro sono stati anche condivisi i carichi di lavoro dei prossimi 12 mesi e la possibilità di nuove assunzioni entro la fine dell’anno: “Se dopo le difficoltà ora parliamo di assunzioni è grazie all’impegno di tutti, Hi-Lex non è un’entità astratta ma l’insieme delle persone che ci lavorano”, ha aggiunto.

“La difesa della salute dei lavoratori impegnati in attività a rischio a causa dell’emergenza caldo è un tema di primaria importanza per Confindustria Genova – commenta il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso – e il Protocollo sottoscritto negli scorsi giorni in Prefettura con Inail, Inps, le Istituzioni locali e le Organizzazioni sindacali ne è la conferma. Riguardo alla vicenda Hi-Lex, in particolare, l’azienda rappresenta già oggi un’eccellenza da questo punto di vista, non solo per i rilevanti investimenti nei nuovi impianti di condizionamento e raffescamento, ma anche per le molte iniziative di welfare promosse per il personale e in ottica di sostenibilità”.