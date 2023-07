Grandi opere, Unione Popolare all’attacco: “Gronda e diga, tutti bocciati”

Genova. “Nel giro di pochi giorni i media ci hanno raccontato come i grandi decisori pubblici stiano tornando sui loro passi e come i grandi investimenti, pagati da noi contribuenti non evasori, vengano usati non per fare opere ma per sanare i bilanci fallimentari dei consorzi del cemento”.

A scriverlo Unione Popolare Genova, che commenta due recenti fatti politici sul tema: “Gronda. A chi dice oggi che il suo progetto è da “aggiornare”, ricordiamo che da quando è apparso noi denunciamo le sue assurdità tecniche. Aspettando che centro destra e sinistra si interroghino sulla necessità di questa ulteriore cementificazione, trasportisticamente ininfluente ci accontentiamo del fatto che si siano accorti di aver fatto fare il primo progetto a degli incompetenti”. Per questo motivo, secondo Up “il voto è 4+ molto insufficiente, ma si vede che sta iniziando a studiare… speriamo che continui”.

E poi la diga. “Si scopre che i soldi già dati, in dispregio delle consuetudini negli appalti, non sono stati investiti nell’opera ma usati per sanare i bilanci in rosso di WeBuild. Al di là del pur pesante problema etico, ci domandiamo quanto abbia inciso la fame di contanti e l’azione di lobbing di questa impresa sui soliti decisori politici, sul far approvare opere propedeutiche a commerci inesistenti. VOTO 2: non studia, è distratto, fa il bulletto in classe”.

“Seriamente: siamo stufi di aver ragione e di passare per i signornò. Abbiamo un progetto di città, di regione, di società, ben diverso da quelli di centro destra e sinistra che hanno favorito e votato gronde, dighe, un altrettanto tecnicamente assurdo nodo ferroviario, rigasificatori, teleferiche per crocieristi, skytram, inceneritori, tunnel. Lo diciamo- concludono – spieghiamo il perché, offriamo alternative, nel quasi totale silenzio mediatico, salvo poi assistere a retromarce ingegneristiche, indagini giornalistiche o giudiziarie. Ma la pazienza non ci manca, come la competenza”