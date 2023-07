Gli “EraOra and Friends” venerdì al Porto Antico con “Back to Live Aid ’85”

Genova. Un live rievocativo, un concentrato di personalità musicali che traduce in sound percezioni ed emozioni. Un unico interprete: la gioia di vivere la musica nelle sfaccettature dell’anima dei suoi artisti sul palco, appuntamento d’eccezione venerdì 28 luglio alle 21:30 in Piazza delle Feste con gli EraOra and Friends in “Back to Live Aid ‘85” in esclusiva per la 28ma edizione di Palco sul Mare Festival.

Il Live Aid, il concerto che più di ogni altro ha cambiato la storia della musica internazionale, rivive a Genova dopo lo straordinario sold out del 2017 nella cornice del Porto Antico. Protagonisti di questo viaggio nel tempo sono gli EraOra, band poliedrica impreziosita da voci femminili e maschili che renderanno il percorso musicale ricco e vario. Diversi elementi per un’impronta musicale che affonda le radici nell’anima della musica: Saverio Malaspina alla batteria, Steve Vawamas al basso, Luca Borriello alle chitarre e alle voci. Tanti gli ospiti che renderanno il percorso musicale intenso, ad accompagnare la band sul palco Mia Nkem Favour straordinaria interprete della tradizione afroamericana, dotata di un vero e proprio “cuore blues”, Cristian Lo Re (Bumcha) voce, Bruno Caffaz alle tastiere, Lex voce, Gigi Lupo voce, Stefano Cavallo, Roberto Monanni e Stefano Sordi.

Una serata all’insegna della musica autentica, senza filtri capace di coinvolgere sin dai primi accordi grazie al talento degli artisti sul palco che con la loro versatilità e il loro stile così ricco di contaminazioni ripercorreranno il repertorio dell’indimenticabile concerto di Philadelfia del 1985. Tanti i brani in scaletta da David Bowie, i Queen, agli U2, Led Zeppellin passando per i Police e Brian Ferry.

La band, affezionata ospite di Palco sul Mare Festival, accompagnerà i suoi fan in un percorso musicale in grado di rievocare uno dei più grandi concerti della storia della musica internazionale grazie a una performance ricca di momenti suggestivi per una serata imperdibile.