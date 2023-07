Genova nella morsa del caldo, la temperatura percepita sfiora i 40 gradi: “Situazione destinata a peggiorare”

Genova. Il caldo non accenna ad allentare la morsa sulla Liguria. La breve tregua della mattinata di giovedì, causata dal temporale che si è abbattuto su Genova e sull’entroterra, è durata pochissimo, e già intorno all’ora di pranzo le temperature erano tornate a salire. Una situazione destinata a peggiorare, come confermato dal centro di competenza nazionale del Ministero della Salute, che per le giornate di venerdì e sabato ha contrassegnato il capoluogo ligure con il bollino giallo, quello di preallerta per le ondate di calore.

Questa condizione bioclimatica persiste ormai da 6 giorni, ma a renderla difficile è il tasso di umidità, che fa aumentare nettamente la percezione del calore. Nella giornata di mercoledì 12 luglio, per esempio, per diverse ore tra il tardo pomeriggio e la sera la temperatura percepita si è mantenuta sopra i 39 gradi secondo l’Indice di disagio Humidex, una misura utilizzata per valutare appunto il grado di disagio causato dalla combinazione di calore e umidità nell’aria. È un parametro utilizzato per valutare il rischio per la salute umana durante le condizioni di caldo estremo, ed è sulla base di questo che è stato deciso di mantenere le misure di vigilanza adottato nei giorni scorsi.

Il bollettino del Ministero della Salute per il 13 luglio

A oggi però l’ondata di caldo non ha avuto un impatto eccessivo sui pronto soccorso cittadini, come confermato da Eleonora Arboscello, direttrice del pronto soccorso del San Martino: “Abbiamo registrato un costante aumento degli afflussi, stiamo tornano ai numeri pre-Covid, tenendo conto che da gennaio a oggi sono stati circa 36mila gli accessi. Quelli dovuti al caldo, però, al momento sono minimi. Al momento le patologie più numerose sono le infezioni del tratto gastroenterico e dell’apparato respiratorio”.

Nonostante ciò, la guardia rimane alta: “Queste giornate sono caratterizzate da ondate di calore, e quindi siamo pronti ad accogliere eventuali pazienti con problematiche legate al caldo – conclude Arboscello – Le patolpogie più frequenti riguardano pazienti fragili, anziani, che tendono a bere poco e vanno incontro a disidratazione con una compromissione delle funzionalità renali e che necessitano di un ricovero per ripristinare le funzionalità del rene”.