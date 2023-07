“Genova-Faenza, i libri ci uniscono”, l’iniziativa di solidarietà dopo l’alluvione di maggio

Genova. Una rete di solidarietà con la città di Faenza, uno dei territori più colpiti dall’alluvione che ha investito l’Emilia-Romagna nel maggio scorso.

L’iniziativa, denominata Genova-Faenza: i libri ci uniscono, è stata promossa dal sistema bibliotecario urbano del Comune, in collaborazione con Giunti al Punto – Librerie di Genova, per supportare la biblioteca comunale Manfrediana di Faenza a partire dalla cultura che, come affermava lo psicologo e scrittore Burrhus Skinner, “è ciò che resta nella memoria quando si è dimenticato tutto”.

Da diversi anni il Comune di Genova collabora con Giunti nella campagna di raccolta libri, che ogni mese di agosto coinvolge la clientela delle librerie: un progetto di rilevanza sociale e culturale, che contribuisce all’incremento del patrimonio bibliografico delle biblioteche civiche.

Quest’anno, tutti i libri per bambini e ragazzi destinati alle nostre biblioteche dalla campagna Giunti verranno donati alla biblioteca comunale Manfrediana, per contribuire alla sua rinascita. Un piccolo gesto che mette al centro il libro come potentissimo strumento di ripresa, riservando un’attenzione particolare all’universo dei più piccoli.