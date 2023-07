Genoa, Zangrillo: “Serie A molto competitiva, dobbiamo volare basso e stare a galla”

Genova. “Dobbiamo volare basso e stare a galla, dobbiamo interpretare al meglio il campionato e con grande consapevolezza dei pericoli che ci sono all’orizzonte, il primo dei quali affrontare una Serie A molto competitiva, dove ci sono squadre già strutturate per la categoria, dove noi arriviamo dopo un anno di intervallo, che però ci è servito per prendere consapevolezza, per prendere forza, per prendere slancio e poi soprattutto per dare un messaggio che è stato raccolto in modo straordinario dai nostri meravigliosi tifosi e quindi per completare una campagna abbonamenti che deve essere fantastica e noi dovremo essere in linea con le loro attese”.

Queste le parole del presidente del Genoa Alberto Zangrillo a margine della presentazione del nuovo sponsor Pulsee Luce e Gas sulla maglia rossoblù.

Su Retegui preferisce non parlare, ma lascia intendere altri rinforzi di mercato in arrivo dopo la sconfitta nell’amichevole contro il Venezia: “Il ritiro è stato duro, il risultato dell’ultima amichevole non lo ritengo attendibile. C’è qui Vogliacco, avete visto con quale trasparenza, con quale sorriso sincero si presenta. I ragazzi hanno fatto un bel gruppo. La stagione è partita col piede giusto e ora se possibile andremo a integrare le lacune che si sono evidenziate”.