Genoa, Vogliacco: “Retegui? Arrivo importante, ci darà una grossa mano”

Genova. Alessandro Vogliacco è stato il primo giocatore del Genoa a indossare la maglia con il nuovo sponsor Pulsee Luce e Gas e, a margine della presentazione, ha parlato di questa primissima parte di stagione: “Il ritiro a Moena è andato bene, abbiamo messo benzina nelle gambe, abbiamo lavorato tanto sia a livello fisico che tattico, con il mister e il nostro staff e vogliamo essere pronti per l’inizio della serie A”.

C’è consapevolezza che il campionato non sarà facile: “Sicuramente sarà difficilissimo, pieno di ostacoli ma siamo un gruppo unito e voglioso di far bene e di render felici i nostri tifosi”.

Sull’arrivo di Retegui si sbilancia: “È molto importante, l’attaccante della Nazionale ci darà sicuramente una grossa mano”.

Per Vogliacco invece, ad avere parole di elogio è proprio il presidente Zangrillo: “Sono contentissimo delle sue parole e mi motivano ancora di più e voglio lavorare ancora di più per far sì che queste parole siano supportate dal mio atteggiamento in campo e fuori. Cerco ogni giorno di rappresentare al meglio la nostra storia e voglio continuare a farlo per tanto tempo”.