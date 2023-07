Genoa, via alla vendita dei biglietti per le amichevoli in Trentino

Genova. Via alla vendita dei biglietti per le tre amichevoli estive del Genoa che si terranno in Trentino, dove i rossoblù, da ieri (10 luglio), sono in ritiro: oggi hanno affrontato la prima sessione doppia di allenamento.

I tagliandi, in vendita su Vivavaticket, si posso acquistare online oppure presso le biglietterie di Moena. 1500 i posti disponibili nella Tribuna del centro sportivo “Carlo Benatti”. In caso di esaurimento, saranno reperibili dotazioni per l’opzione “prato”.

L’APT della Val di Fassa, a cui spettano i diritti di biglietteria, ha fissato in € 15 il prezzo della tariffa intera, mentre € 10 per gli Under 12.

La prima amichevole, contro i padroni di casa del Fassa Calcio, si terrà il 15 luglio alle ore 17:30. Martedì 18 luglio l’avversario del Grifone sarà invece il Wsg Tirol (ore 17:00). Chiuderà la serie delle amichevoli, la partita contro il Venezia (sabato 22 luglio alle ore 17:00).

Intanto prosegue spedita anche la campagna abbonamenti “bellissimA” che a 5 giorni dal lancio ha superato quota 5mila rinnovi. Il flusso di richieste, per l’esercizio delle prelazioni da parte dei 20.239 aventi diritto, si mantiene sostenuto. In serata, secondo le proiezioni, dovrebbe essere avvicinato il numero di 6mila. Il termine per perfezionare i rinnovi è il 22 luglio.