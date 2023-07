Genoa sconfitto dal Venezia per 1 a 4 all’amichevole che chiude il ritiro di Moena

Genoa. Il Genoa esce sconfitto dal Venezia (1-4) nell’ultima partita amichevole del ritiro in quota a Moena. La gara, andata in scena alle 17, ha visto i rossoblù misurarsi con i raagzzi di Vanoli, che nella passata stagione sono stati bloccati dal Cagliari ai preliminari dei playoff di serie B.

Il match. Il Genoa parte con un rigore sbagliato da Gudmundsson. Sono i lagunari con Pohjanpalo a centrare la rete dal dischetto, invece, all’ottavo minuto dopo un intervento di Strootman in area. Al 24esimo altro rigore per fallo di Martin su Pierini e lui stesso a fare gol ma al 36′ i grifoni accorciano le distanze con Gudmundsson che dal dischetto si riscatta del precedente errore calciando a fil di palo. All’inizio del secondo tempo (8′) la terza rete del Venezia con Andersen che conclude dal limite dell’area. Al 18′ il quarto gol, con Busio.

Nonostante il risultato non proprio galvanizzante comunque un pomeriggio di festa per i tifosi del Genoa che in questi giorni hanno letteralmente invaso la località della Val di Fassa. In centinaia hanno riempito alberghi e ristoranti del paesino di montagna.

In attesa dell’ufficializzazione della svolta nel calciomercato. Secondo alcuni rumors l’arrivo di Retegui in Italia potrebbe avvenire tra lunedì e martedì. Ma la cautela d’obbligato. Il presidente rossoblù Zangrillo ha più volte cercato di frenare gli entusiasmi fino a che l’affare non sarà chiuso n maniera ufficiale.

Sul fronte calciomercato piace anche il centravanti Jean-Pierre Nsamé dello Young Boys. Ma sull’attaccante camerunense classe 1993 c’è anche l’Udinese.