Genoa. Sabelli segna il primo goal stagionale, Gudmundsson scatenato: novità in arrivo

Le indicazioni uscite dalla prima amichevole stagionale contro i dilettanti del Fassa valgono poco come per tutte le squadre ma possono fornire primi indizi sul Genoa che sarà e fornire, come in questo caso, buoni auspici.

La prima marcatura dell’ampio 12 a 0 finale è stata siglata da Sabelli. Cross dalla sinistra del nuovo acquisto Martin e inserimento dall’altra parte dell’esterno classe 1993. Il modulo scelto da Gilardino è il 3-5-2 con la variante 3-4-1-2. Ecco quindi l’indizio – malcelato – di un Genoa che continuerà sui binari della difesa a tre e l’auspicio di una stagione di livello da parte degli interpreti delle corsie esterne.

Segnali che corroborano la pista che porta ad Alessandro Zanoli, laterale di proprietà del Napoli che si è messo in mostra a Genova con i colori della Sampdoria nonostante un’annata culminata con la retrocessione. Sempre in questo senso, serve rinforzare la batteria dei centrali e pare in predicato di vestire i colori rossoblù anche il milanista Matteo Gabbia.

Indicazione e al contempo auspicio, anche di mercato alla voce conferme, proviene dai 4 goal siglati da Albert Gudmundsson. L’islandese protagonista del ritorno in Serie A è chiamato a ripetersi nella massima serie. La casella di seconda punta è sua, importante capire ora chi sarà il terminale che dovrà tradurre in goal i cross dalle corsie e le imbucate del fantasista nordico. Retegui, Piatek e Colombo come già più volte scritto i papabili.

Anche il centrocampo potrebbe essere rinforzato ulteriormente dal punto di vista “muscolare” con il classe 1998 del Pisa Idrissa Touré. Una linea mediana che si profila più di spada che di fioretto anche per alleggerire con qualche scalata difensiva il lavoro altrimenti monstre che dovranno fare i giocatori sulle corsie laterali.

Le idee di Gilardino e della proprietà sembrano chiare. Banale dire che molto dipenderà dalla scelta dell’attaccante, questione che non ha regalato grandi soddisfazioni in questi primi due anni americani. Yeaboah è stato flop e Coda non ha ripetuto gli sfracelli delle annate precedenti.

Il Genoa nel primo tempo è sceso in campo con Martinez; Biraschi, Bani, Vogliacco, Sabelli, Strootman, Badelj, Martin; Aramu; Gudmundsson, Coda. Nella ripresa, invece, spazio a Leali; Hefti, Ilsanker, Matturro; Melegoni, Frendrup, Jagiello; Yalçin, Accornero, Yeboah.

Le reti: Sabelli (6’ pt), Gudmundsson (18’ pt), Gudmundsson (25’ pt), Sabelli (29’ pt), Gudmundsson (34’ pt), Deflorian (36’ st), Gudmundsson (44’ pt), Jagiello (1’ st), Yeboah (4’ st), Yeboah (19’ st), Yalçin (22’ st), Yalçin (44’ st).