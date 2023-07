Genoa, Retegui si presenta: “Era destino che arrivassi qui, sono pronto per giocare”. Avrà il numero 19

Genova. Arriva accompagnato dalla famiglia al completo − padre, madre e sorella − Mateo Retegui, nuovo attaccante del Genoa all’incontro ufficiale con la stampa. Un contratto quadriennale, 15 milioni il prezzo pagato dalla proprietà per quello che il presidente Alberto Zangrillo ha definito “un sogno realizzato”. Per lui è pronta la maglia numero 19.

Classe 1999, l’ex giocatore del Tigre e del Boca Juniors prova già a cimentarsi con l’italiano, alternandolo allo spagnolo.

“È un onore essere qui − esordisce − è un grandissimo club con una grandissima storia. Sono felice. Ho parlato con Milito, mi ha detto che il Genoa è una bellissima società con tifosi meravigliosi”. Conferma che altre squadre erano interessate a lui, ma il suo desiderio era venire a Genova: “C’erano altre soluzioni, ma ho preso una decisione per me e per la mia famiglia, per le parole di Gilardino, che mi ha chiamato. Nel mio cuore volevo venire al Genoa. Sono felice di essere qua”.

Retegui ha già iniziato ad allenarsi e ha parlato con Gilardino: “Con lui abbiamo parlato di calcio. È un grande allenatore, è stato un grande giocatore della Nazionale e spero di imparare molto da lui e da tutta la squadra e di essere protagonista”. Sulle possibilità tattiche si mette a disposizione: “Mi adatterò a quello che mi dice il mister e ai bisogni della squadra. Deciderà lui se farmi giocare da solo o con qualcuno a fianco”.

Non nasconde che giocare in Italia può essere d’aiuto per restare nel giro della Nazionale, ma lo fa sempre con grande umiltà: “Mi devo allenare molto. Grazie a Roberto Mancini che ha avuto buone parole per me. La cosa più importante è giocare a calcio, essere felice e segnare anche dei gol. Al primo posto c’è la squadra. Sono qui per restare”.

Il fatto che sia arrivato a fine campionato argentino, senza riposo non lo spaventa, anzi: “Non è necessario riposare, sono pronto per giocare in Coppa Italia e Campionato. Ho giocato col Tigre fino a giovedì, sto molto bene fisicamente”. E neanche le differenze tra il Campionato di Serie A e quello argentino gli fanno paura: “Mi piace molto questo tipo di calcio, duro e difficile, la Serie A è molto diversa”.

Milito, Palacio, Crespo, sono alcuni degli argentini che sono passati dal Genoa e Retegui conferma che era quasi destino per lui scegliere il Grifone: “Una grande responsabilità per me, ma anche un onore essere qui, mettersi la maglia e difenderla sino alla morte. Conosco la storia degli Xeneises, il mio bisnonno era genovese”.

E sul soprannome di El Chapito, che deriva da quello del padre è chiaro: “Chapa è mio papà, io sono Mateo”. Stasera alle 19 la presentazione ai tifosi in piazza De Ferrari.

La dirigenza rossoblù svela qualche retroscena: “Presentiamo la realizzazione di un sogno partito parecchio tempo fa − dice Zangrillo − quasi dopo la promozione, un sogno che inizialmente si poteva definire irrealizzabile e irraggiungibile. Poi è entrato nella testa di un gruppo meraviglioso, importante e unito, che ha alle spalle una grande proprietà moderna nella visione e che passo passo lo ha seguito e realizzato. Quando l’obiettivo è alto subentrano altre difficoltà. Il direttore generale Ricciardella ha fatto un lavoro oscuro, tattico, faticoso a un certo punto la tensione era alta perché la competizione era importante. Ottolini è stato maestro di diplomazia quasi come me. Con questo acquisto il Genoa è tornato e porta avanti con la proprietà e i suoi protagonisti un progetto straordinario. Mateo Retegui ha una dimensione umana data dalla sua famiglia che lo farà arrivare ad alti livelli”. Il direttore sportivo Marco Ottolini rivela: “Già l’anno scorso avevamo provato a intavolare qualcosa e il ragazzo era seguito da tempo. Una sera a cena Ricciardella mi ha detto: ‘E se prendiamo Retegui?’ Magari!”. Ed eccolo qui.

