Genoa. Retegui o Piatek, chi è più scommessa?

Scegliere la punta senza un budget illimitato restringe un cerchio già poco ampio. Ed è come il vestito del matrimonio, se ne compra uno e se è quello sbagliato rovina poi inevitabilmente tutte le foto. Il Genoa si muove quindi con cautela alla ricerca dell’attaccante giusto per centrare la salvezza: i nomi più chiacchierati sono quelli di Piatek e Retegui. Ma occhio anche a Colombo del Lecce.

Difficilmente il Genoa può permettersi un bomber “certezza” in quanto neopromossa ma al contempo 777 Partners deve centrare la salvezza senza se e senza ma visti i proclami iniziali. Ecco dunque che la scelta di Piatek non pare così scontata sebbene militi nell’Herta Berlino, squadra parte della costellazione del fondo americano. Un passaggio che, per rimanere in tema, potrebbe a qualcuno far pensare a quei parenti che fanno sempre i regali attingendo dal negozio di loro proprietà. Non si capisce mai fino a che punto siano “col cuore” o “perché da qualche parte li dovevo piazzare”. Un retropensiero che però è bene togliersi dalla testa visto che il modello di business del calcio sembra andare sempre con più insistenza sulla multiproprietà. Perché sia Piatek sia Retegui sarebbero scommesse?

Piatek, pistolero solo al Genoa

Piatek ha stupito tutto nel suo periodo genoano, con 13 goal in 19 presenze in campionato. Un rendimento che è valso il passaggio al Milan a metà dell’annata 2018/2019. In rossonero si è confermato con 9 centri in 18 gare ma da allora il rendimento è andato via via calando. L’anno dopo, appena 4 centri con il Diavolo. All’Herta Berlino non ha brillato: 4 goal in 15 gare nel 19/20 e 7 goal in 32 presenze l’anno successivo e poi, nell’ultima stagione con i tedeschi, 1 rete in 9 presenze. Non particolarmente brillante il periodo alla Fiorentina, 3 centri in 14 apparizioni, e neanche quello alla Salernitana, 4 marcatura in 33 partite. Riuscirebbe a rivitalizzarsi con i colori che lo hanno lanciato?

Retegui, mai in Europa ma garantisce Mancini

Per Mateo Retegui il discorso è diverso, visto che in Europa non ha mai giocato. Ventiquattro anni, quattro in meno di Piatek, l’attaccante è balzato agli onori della cronaca dopo la convocazione nella nazionale italiana da parte di Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha provato un colpo “alla Zaniolo”, visto che aveva convocato l’allora romanista ancor prima che esordisse in Serie A. Le prime uscite in nazionale sono state confortanti ma ovviamente serve la controprova in un campionato storicamente complicato per le punte. Di proprietà del Boca Juniors, ne viene da 10 goal in 19 presenze in campionato.

Un Colombo per il Grifone?

Il suo arrivo non dovrebbe escludere quello di uno dei due sopra citati ma anche Lorenzo Colombo, lo scorso anno al Lecce e di proprietà del Milan, è un nome forte per il mercato genoano. Classe 2002, ha segnato cinque volte nello scorso campionato mettendo però in mostra qualità e margini di miglioramento importanti. Se di incognite si parla, non è detto che il classe 2001 sia così più punto interrogativo dei giocatori sopra citati.