Genoa, Retegui ha completato le visite mediche: “Grande opportunità per me”

Genova. “Sono molto contento di essere qui, sono felice è un onore, è una grande opportunità per me. Ci vediamo presto”. Mani in tasca e pochissime parole per Mateo Retegui, all’uscita dal centro medico di Multedo, partner del Genoa per le visite mediche.

L’attaccante italo-argentino è arrivato a Genova da Milano, dove la notte movimentata dal punto di vista meteo. Imminente la firma del contratto.

Retegui tornerà nei prossimi giorni per iniziare a lavorare con il tecnico Gilardino e la squadra.