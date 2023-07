Genoa, Portanova alla Reggiana in prestito

Genova. Manolo Portanova ha lasciato il Genoa. Ieri la Reggiana ha comunicato il trasferimento temporaneo con una nota ufficiale.

‘Ac Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa Cfc del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure. L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane’.

Il centrocampista faceva parte della rosa rossoblù, ma non era più sceso in campo dopo la condanna a sei anni in primo grado da parte del tribunale di Siena per lo stupro di gruppo. I fatti risalgono al 2021.

La Reggiana, che milita in serie B ed è allenata da Alessandro Nesta, mostra di essere garantista visto che un imputato può dirsi colpevole solo dopo la sentenza definitiva. Alcuni tifosi non l’hanno presa bene e hanno già polemizzato, mentre altri elogiano la Società per l’acquisto. Sulla stampa locale è nato anche un dibattito a livello politico.

Altri movimenti di mercato in uscita da parte dei rossoblù riguardano Cassata, che ha firmato per lo Spezia.