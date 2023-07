Genoa, ora è ufficiale. Sturaro dice addio: “Grazie per tutti i momenti passati insieme”

Genova. Finisce la storia d’amore tra capitan Stefano Sturaro ed il Genoa. Il centrocampista, classe 1993, come anticipato nella giornata di ieri, non ha trovato l’accordo con la dirigenza rossoblù per il prolungamento del suo contratto (in scadenza il 30 giugno), dicendo così addio al Grifone.

Ad ufficializzare il tutto sono stati proprio i due soggetti interessati, ovvero Sturaro ed il Genoa. La società, attraverso le proprie pagine social, ha salutato il suo capitano con un video ricordo in cui vengono mostrati una serie di highlights delle sue gesta in rossoblù sulle note di “Another Love” di Tom Odell. “Grazie, Stefano” – questa la didascalia scelta per i post.

Il classe 1993 invece, ha salutato i tifosi pubblicando la seguente lettera su Instagram: “Salutarvi in questo momento non è facile, ma vi voglio abbracciare per un ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me. Nella mia testa sognavo un finale diverso, è inutile negarlo, ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti. Vado via felice e a testa alta, consapevole di aver sempre messo il Genoa e i miei compagni prima di ogni altra cosa. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro Genoa”.

Tra i commenti dei supporter rossoblù e degli ormai ex compagni, spicca quello di Mimmo Criscito: “Un onore aver combattuto tante battaglie con un guerriero come te… Buona fortuna per il tuo futuro cap”.