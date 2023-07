Genoa-Monaco 1-0, esordio per Retegui e commozione per l’omaggio alla piccola Nora

Genova. Il Genoa vince 1-0 nell’amichevole al Ferraris contro il Monaco e, nella serata che ha rappresentato l’esordio assoluto di Retegui in maglia rossoblù, mostra di non aver scordato ciò che l’anno scorso è stato determinante per arrivare alla promozione: un buon equilibrio tra difesa e centrocampo, una certa aggressività soprattutto con Frendrup quando gli avversari tornavano in possesso palla, l’utilizzo di Martinez con parte integrante del gioco difensivo e di partenza dell’azione, la ricerca del colpo di testa di Dragusin sui calci piazzati, Albert Gudmundsson libero di svariare nel ruolo che si può avvicinare alla seconda punta.

Un buon primo tempo da parte dei rossoblù, ritmi abbastanza alti per una mezz’ora, con il Genoa che ci prova già nei primi minuti con Puscas dopo un bell’intercetto a centrocampo e Dragusin di testa (parata di Majecki). Il Grifone passa in vantaggio al 17′ grazie a un calcio di rigore fischiato da Colombo per un’interferenza di Disasi su Hefti pronto al tiro e trasformato da Albert, che sceglie l’angolo alla destra di Majecki.

I rossoblù si sono presentati disposti a tre (a cinque in fase di non possesso) dietro, con la difesa già ben registrata in cui Biraschi sta al passo dei compagni. Tra gli esterni Hefti sembra aver superato i problemi fisici che lo hanno flagellato l’anno scorso, un giocatore ritrovato che può essere davvero un acquisto aggiunto per Gilardino. Martin, soprattutto nel primo tempo, è stato meno cercato dai compagni e più in ombra.

Quando al minuto 37′ Retegui viene spedito a scaldarsi, il pubblico lo accoglie con un’ovazione. Con una fasciatura alla mano sinistra l’italo-argentino entra nella ripresa al posto di un Puscas vivace anche se poco concreto e si vede che vorrebbe spaccare il mondo: aggredisce la difesa del Monaco che non si aspetta lo scatto con cui riesce a intercettare un passaggio in area senza però riuscire a tenere la palla in campo. Nella ripresa girandola di cambi con Leali, Coda, Aramu, Jagiello, Vasquez, Sabelli, oltre a Vogliacco entrato a inizio secondo tempo.

Retegui si vede che è più avanti di condizione e a un certo punto lo si trova a cercare di portar via palla a un avversario quasi sulla linea di fondo della propria squadra.

Al primo colpo di testa, al 77′ terminato ampiamente sopra la traversa, si mette le mani nei capelli come tutta la Gradinata Nord che lo aspettava. Quando dopo il 90′ Dragusin lo lancia in profondità, tenta la soluzione personale in diagonale che non si rivela né un tiro né un passaggio all’accorrente Coda.

Ritmi inevitabilmente più bassi nella ripresa e Monaco che è riuscito ad affacciarsi poche volte dalle parti della porta rossoblù, mentre il Genoa ha sfiorato il raddoppio con Jagiello, che all’83 si è visto dire di no con la mano di richiamo da Majecki su un angolato destro a giro.

Prima della partita lo speaker ha comunicato il raggiungimento di quota 22 mila abbonamenti e sempre prima del fischio d’inizio momento di grande commozione con un mazzo di fiori deposto dal capitano Mattia Bani sotto la Nord per ricordare la piccola Nora, la bambina di 5 anni scomparsa qualche giorno fa per un sarcoma di Ewing.

Genoa-Monaco 1-0

17′ Gudmundsson (R)

Genoa: Martinez (73′ Leali), Biraschi (73′ Vasquez), Bani (46′ Vogliacco), Dragusin, Martin (60′ Sabelli), Strootman (73′ Aramu), Melegoni (60′ Jagiello), Frendrup, Hefti, Gudmundsson (73′ Coda), Puscas (46′ Retegui).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Calvani, Sommariva, Yeboah, Ilsanker, Yalcin.

Monaco: Majecki, Magassa, Disasi, Valme, Vanderson, Lemarechal, Camara (86′ Diop), Ben Seghir, Jakobs, Volland, Boadu (81′ Efechele).

Allenatore: Hutter

A disposizione: Lienard, Babai, Coulibaly, Bery.

Arbitro: Colombo.

Ammonito: Camara

Spettatori: 12.224 per 129.840 euro di incasso