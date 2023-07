Genoa, la Val di Fassa si colora di rossoblù: via al ritiro estivo

Genova. È arrivato puntuale, nonostante il traffico, oggi (lunedì 10 luglio) il Genoa sul piazzale dell’Hotel Dolomia, dove alloggerà fino al 23 luglio per il ritiro estivo.

Circa cinque ore e mezza di viaggio per la squadra e lo staff rossoblù, partiti questa mattina dal centro sportivo “Signorini” e arrivati intorno alle 13 in Val di Fassa, a Moena. Al pomeriggio poi una sgambettata al “Benatti” per poi ritornare in albergo in navetta,

Al momento sono 21 gli elementi a disposizione di Gilardino in aggiunta ai portieri. Nella seconda parte di settimana si uniranno al gruppo anche Dragusin, Gudmundsson e Puscas, mentre Vasquez tornerà dal Sudamerica a fine mese, dopo la Gold Cup in cui ha raggiunto le semifinali con il Messico. All’appello manca poi Lipani con l’Italia U19 all’Europeo.

La Val di Fassa si sta colorando di rossoblù. Bandiere ai balconi. E bandiere stasera all’Arena del Mare, per il Genova Festival e il secondo concerto di Bresh (QUI il programma delle amichevoli dei prossimi giorni).