Genoa, la rivoluzione è social: tra meme e cultura pop è svolta nella comunicazione

Citazioni di film, giochi di parole, accostamenti a brand famosi, cartoni animati, meme, serie TV, fumetti. Il Genoa è il club che più di tutti ha iniziato a parlare la nuova lingua del web. Lo ha fatto puntando su una comunicazione originale rispetto a quella un po’ retrò che spesso si vede nel calcio. Apertura alare alla cultura pop nel suo complesso e all’ironia, vera cifra dei social media. Tra le varie iniziative, anche la nomina di Bani a “social media manager” per un giorno. Taglio netto rispetto al passato anche per smarcarsi dal pullulare di siti che rilanciano le notizie.

Re di Grifoni

Ultima in ordine di tempo, la presentazione in grande stile dell’attaccante Mateo Retegui. Gioco di parole semplice ma degna di nota la carta da gioco creata ad hoc. Se sul campo l’ex Tigre dovesse “voltare” giocate vincenti, il “Re di Grifoni” diventerebbe un oggetto cult. Poco ma sicuro.

Calcio-(super) mercato

“La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive…”. Per spezzare subito lo stile diciamo che così sui social “anche no”. E infatti spazio all’ironia e ai brand commerciali. Il Genoa ha ripescato un’icona dell’abbigliamento anni 2000 come i jeans della Angel & Devil per presentare il portiere Nicola Leali. Non ha fatto eccezione Aaron Martin. L’esterno è stato annunciato su Instagram in versione Aston Martin, nella speranza che il suo motore possa arare la corsia esterna

MEME

Un’immagine, magari tratta da una serie televisiva – piace particolarmente The Office -, e una frase lapidaria. Obiettivo far sorridere. Talvolta difficili da comprendere per chi è più agé, i meme popolano le chat e i feed di tutti gli account. Pioggia di “reaction” per il “Buongiornissimo, kaffè?” (frase simbolo di un uso simpaticamente goffo dei social) di Yeboah, che aveva mimato il gesto di mescolare il caffè nella tazzina dopo la rete segnata al Venezia. Oggetto di meme anche l’aver rispettato lo slogan “Only one year” in Serie B.

Cinema, cartoni, serie e fumetti

“Need a bomber? Better call Saul”, pardon Coda. Massimo Coda, l’attaccante scelto lo scorso anno come specialista per la Serie B, è stato tra i principali protagonisti delle campagne social. Dall’accostamento alla famosa serie televisiva , al “colpo coda”: ricordate il Game Boy Color e il gioco dei Pokemon? Ma l’ex Lecce è stato anche protagonista di un fumetto. Le presentazioni cinematografiche hanno caratterizzato anche gli arrivi di Strootman e di Ilsanker. Uno un blockbuster, l’altro decisamente meno.

“L’Islanda? È vicino a Padova”

Forse l’apoteosi, un mix esplosivo tra ricordi del passato legati allo Zecchino d’Oro e un video diventato virale e base di molti meme. Il goal con cui l’islandese Gudmundsson ha steso 1 a 0 il Cittadella a Padova è stato l’assist sul piatto d’argento per uno sketch perfetto.