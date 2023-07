Genoa, il 5 agosto amichevole con la Cremonese allo stadio Zini

Genova. Si aggiunge un’altra amichevole all’elenco delle partite in programma in questa fase di pre campionato e pre Coppa Italia per il Genoa che sabato 5 agosto (ore 18:30) affronterà allo stadio Zini la Cremonese.

Anche la squadra guidata da mister Ballardini è in ritiro in Trentino, tra i monti di Pejo, una località che era stata valutata anche dal Genoa che poi ha preferito Moena.

Per i rossoblù sarà la quinta amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione con il primo match di Coppa Italia Frecciarossa che si giocherà la settimana successiva. Per la squadra di Gilardino il primo test, durante questo ritiro, è stato il Fassa Calcio: la gara, giocata sabato 15 luglio, è terminata 12 a 0 per i liguri. Annullata invece la partita di oggi con il Wsg Tirol a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sabato (22 luglio) poi il Grifone affronterà il Venezia, mentre il 29 luglio (ore 20:30) il Genoa tornerà al “Ferraris” per l’amichevole con il Monaco. Tutti i settori saranno fruibili a eccezione delle Gradinata Zena (ex Sud) e Gradinata Laterale (ex Settore 5). La prevendita è partita oggi alle ore 12.

Per quanto riguarda invece la Cremonese, prima dell’esordio allo stadio Zini con il Grifone, i grigiorossi affronteranno Pieve di Bono (22/07), Lumezzane (il 26), Goztepe (il 29) e Giana Erminio (04/08) dopo il rientro in pianura. Due gli ex tra i lombardi con esperienze anche nelle giovanili: Ghiglione e Zanimacchia.