Gecar e Citroën Ami, fornitura di auto green per la storica San Giorgio del Porto

Genova. Da oggi la storica società di cantieristica navale genovese San Giorgio del Porto utilizzerà dieci unità di Citroën Ami – 100% ëlectric all’interno delle proprie infrastrutture navali.

Fondato nel 1928, San Giorgio del Porto è un cantiere attivo nel settore delle riparazioni e conversioni navali, leader in Europa e punto di riferimento a livello mondiale nelle riparazioni, trasformazioni e smaltimento/riciclo di navi. Il cantiere fa parte del gruppo Genova Industrie Navali ed impiega circa 180 persone tra architetti navali, ingegneri meccanici, operai specializzati e squadre di pronto intervento.

Nell’ambito di un piano di ammodernamento della propria flotta di mezzi motorizzati e di transizione energetica, mirato ad abbattere le emissioni e adeguare le attività del cantiere a quelle che sono le priorità in tema ambientale, San Giorgio del Porto ha trovato in Citroën Ami -100% ëlectric la risposta ideale alle proprie esigenze di mobilità.

Nello specifico, il personale utilizzerà le dieci Citroën Ami per muoversi all’interno dell’area dedicata alle riparazioni navali, principalmente tra la sede, i moli e i bacini di carenaggio dove ci sono le navi in riparazione.

L’autonomia di Citroën Ami -100% ëlectric fino a 75 km è infatti più che sufficiente per coprire numerose giornate di utilizzo. La sua batteria da 5,5 KWh, che alimenta il motore elettrico da 6 KW, ha un processo di ricarica estremamente semplice che si completa in sole tre ore da una normale presa di corrente da 220 V, per essere pronta per il successivo utilizzo.

Citroën Ami -100% ëlectric ha una velocità fino a 45 km/h che è perfettamente adeguata ai limiti da rispettare all’interno del cantiere navale, mentre le sue dimensioni esterne estremamente compatte e il suo diametro di sterzata di soli 7 metri la rendono molto maneggevole e consentono agli operatori di spostarsi con grande agilità sui piazzali e di parcheggiare con facilità nelle zone di sosta.

La sua guida silenziosa e senza emissioni di CO2 consente ogni spostamento nel pieno rispetto dell’ambiente e le ampie superfici vetrate, incluso il tetto in vetro totalmente trasparente, offrono una luminosità eccezionale nell’abitacolo e garantiscono un’ottima visibilità verso l’esterno. Il suo abitacolo ampio, spazioso, riscaldato e protetto dagli agenti atmosferici permette a due persone sedute una di fianco all’altra di spostarsi comodamente. In ultimo, la presenza del riscaldamento ne garantisce il comfort e lo spazio davanti alle gambe del passeggero offre un ampio vano per sistemare tutte le attrezzature necessarie.

Tutte queste sue caratteristiche rendono Citroën Ami – 100% ëlectric la soluzione ideale alle esigenze del cantiere navale. Per San Giorgio del Porto, si tratta di un investimento che rientra in un piano a medio-lungo termine perfettamente in linea la visione sostenibile del Brand francese. In particolare, la salvaguardia dell’ambiente è tra le priorità ed è uno dei pilastri su cui fonda gli obiettivi e svolge le proprie attività la società portuale, con l’obiettivo di diminuire le emissioni all’interno del porto e favorire la mobilità green.

“L’acquisto di dieci Citroen Ami è un primo passo verso una mobilità sostenibile all’interno del Porto di Genova – afferma Matteo Garrè, direttore tecnico generale di San Giorgio del Porto –riteniamo che la tutela dell’ambiente sia un tema fondamentale per uno sviluppo consapevole delle nostre attività , per questo motivo, ormai da diversi anni, come cantiere e come gruppo GIN, ci stiamo modernizzando in questa direzione”.

L’acquisto di 10 Citroën Ami – 100% ëlectric da parte di San Giorgio del Porto consentirà inoltre la dismissione di alcune macchine a motorizzazione tradizionale. I dieci veicoli sono stati forniti dalla Concessionaria GECAR di Genova, presente da diversi anni sul territorio.

Francesco Montanella, Partner della Concessionaria GECAR di Genova:” San Giorgio del Porto, rappresenta per il nostro Gruppo un cliente molto importante e siamo lieti di averlo affiancato in questo percorso verso una mobilità sostenibile all’interno del porto di Genova. Citroën Ami è a tutti gli effetti una soluzione innovativa e originale in cui crediamo e che ci viene richiesta da una clientela vasta e diversificata. Tra i valori che da sempre guidano la Nostra Azienda ci sono la sostenibilità ambientale, l’attenzione al nostro territorio e la soddisfazione dei nostri Clienti e siamo contenti che questa iniziativa li rappresenti tutti molto bene.”

Versatile, moderna e accessibile a tutti, Citroën Ami – 100% ëlectric fa parte della ricca gamma di prodotti elettrificati offerti da Citroën per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile nell’ambito del processo di transizione energetica, con cui la Marca intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroën Italia: “Siamo orgogliosi che una società come San Giorgio del Porto, leader europeo nel suo settore, abbia riconosciuto in Citroën Ami tutte le qualità e le caratteristiche necessarie per rispondere al meglio alle proprie esigenze di mobilità quotidiane e accelerare la transizione energetica. Questa iniziativa dimostra ancora una volta il successo di Citroën Ami, la nostra soluzione di mobilità elettrica, rivoluzionaria e anticonformista. Un successo che deriva dalla sua capacità di soddisfare le nuove aspettative di micromobilità, per tutti i tipi di clienti. Una caratteristica che riflette pienamente la filosofia del nostro Brand, da sempre attento alle evoluzioni della società e fortemente impegnato nella costruzione di una mobilità più sostenibile, sempre all’insegna dei valori di accessibilità, audacia e benessere dei clienti, che sono al centro del DNA di Citroën.”