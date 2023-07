Gattina di 4 mesi morta dopo essere stata presa a fucilate: “Regina non ce l’ha fatta”

Alla fine è morta, troppo gravi le ferite causate da chi le ha puntato un fucile contro e ha fatto fuoco, crivellando di pallini il suo muso. La gatta Regina, questo il nome che le era stato dato dai volontari del canile municipale della Spezia, aveva solo 4 mesi, ed è morta nella clinica in cui era ricoverata da tre giorni.

A dare la notizia è stata l’associazione l’Impronta, che si è occupata del suo caso. Regina era stata trovata in via Brigola, e inizialmente si era pensato fosse stata investita, tanto erano gravi le ferite al muso. Le radiografie, però, hanno mostrato una realtà decisamente più cupa: qualcuno le aveva sparato con un fucile da caccia, conficcandole in corpo ben 80 pallini.

La gattina era stata ricoverata in clinica, e i veterinari hanno provato in ogni modo a salvarla, ma non c’è stato nulla da fare. Lunedì mattina i volontari hanno confermato che “Regina non ce l’ha fatta. Regina ha preso la sua valigetta e se n’è andata. La sua valigetta era pesante, pesante come il piombo, pesante come gli ottanta pallini che hanno martoriato il suo esile corpicino – hanno scritto addolorati – Regina è diventata suo malgrado il simbolo della cattiveria umana. Regina perdonaci, perdona questi miserabili esseri umani che usano le armi per togliere la vita alle creature non umane della Terra, arrogandosi il diritto di uccidere. Noi non perdoneremo mai il tuo assassino, la giustizia farà il suo corso e speriamo soltanto in una pena esemplare perché queste atrocità devono finire. Corri felice piccola, libera e leggera, il peso di quegli ottanta pallini di piombo ora lo abbiamo noi, nelle nostre coscienze”.

Dell’episodio sono stati informate anche le forze dell’ordine: “Ricordiamo che per legge chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro – hanno sottolineato i volontari del canile citando l’articolo 544 ter del codice penale, quello sul maltrattamento animale – Auspichiamo che il vile autore di questa infamia venga rintracciato e paghi per il male che ha fatto”.