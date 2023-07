Furti in casa dei vicini, 33enne di Sori arrestato sei anni dopo

Genova. I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale, hanno arrestato un uomo di 33 anni.

Il 33enne, italiano, con precedenti penali, deve scontare una pena detentiva di 8 mesi e 20 giorni di reclusione per più furti commessi in alcune abitazioni di Sori, nel levante genovese, avvenuti tra il 10 febbraio e il 14 marzo 2017.

L’arrestato è stato portato in carcere a Marassi. In uno dei furti finiti nel dossier che hanno portato al suo arresto, l’uomo aveva rubato a casa di una vicina di casa nonostante fosse al tempo già agli arresti domiciliari.

In quel caso il 33enne si era introdotto nell’abitazione della vicina di casa dalla quale aveva portato via oggetti d’oro per un migliaio di euro di valore. Era stato colto in flagrante.