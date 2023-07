Furgone a fuoco sulla A10, galleria invasa dal fumo: autostrada chiusa tra Finale e Feglino

Spotorno. Furgone a fuoco sulla A10, nella galleria tra Spotorno e Savona in direzione Genova, al chilometro 51+095.

Quando si è reso conto delle fiamme che provenivano dalla parte anteriore del mezzo, il conducente è riuscito ad accostare a bordo carreggiata, a scendere dall’abitacolo e a chiamare i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è giunto il personale delle squadre antincendio di Autofiori, che si è subito messo al lavoro per cercare di contenere ed estinguere le fiamme.

I vigili del fuoco, invece, si sono messi al lavoro dalla carreggiata opposta, bloccando il traffico. Il fumo prodotto dal rogo ha invaso la galleria, creando non pochi problemi in termini di visibilità. Autofiori ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Finale Ligure e Feglino in direzione Italia.

Conseguenza diretta, 12 chilometri di coda tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova.